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Jaisalmer: लाठी इलाके में एक दिन में निकले 2 कोबरा, ग्रामीणों में मचा हड़कंप

जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में बारिश के बाद आबादी वाले इलाकों में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ गई हैं. लाठी गांव और केरालिया गांव में दो अलग-अलग कोबरा सांप घरों में घुस आए, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Shankar dan
Published:Aug 13, 2026, 05:48 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 05:48 PM IST
Jaisalmer: लाठी इलाके में एक दिन में निकले 2 कोबरा, ग्रामीणों में मचा हड़कंप
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र में बारिश के बाद आबादी क्षेत्रों में सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है. लाठी और केरालिया गांव में अलग-अलग स्थानों पर दो कोबरा सांप रहवासी क्षेत्र में घुस आए. सांप दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर स्नेक कैचर विक्रम दर्जी मौके पर पहुंचे और दोनों कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू कर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया.

जानकारी के अनुसार, पहला कोबरा लाठी गांव में साऊ खां की ढाणी स्थित रहवासी क्षेत्र में पहुंच गया. घर के आसपास कोबरा दिखाई देने पर परिवार के लोग घबरा गए. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने सांप को पकड़ने या उसके साथ छेड़छाड़ करने के बजाय स्नेक कैचर को सूचना दी. सूचना मिलते ही विक्रम दर्जी मौके पर पहुंचे और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू कर कोबरा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

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कोबरा दिखाई देने के बाद मची अफरा-तफरी
इसी तरह दूसरा कोबरा केरालिया गांव में दिने खां के रहवासी घर में मुर्गियों के स्थान पर जा घुसा. कोबरा दिखाई देने पर परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर स्नेक कैचर विक्रम दर्जी मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद उन्होंने कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे आबादी क्षेत्र से दूर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया.

सांपों को मारने के बजाय रेस्क्यू की अपील
स्नेक कैचर विक्रम दर्जी ने बताया कि बुधवार को अलग-अलग स्थानों से दो कोबरा के रेस्क्यू के लिए सूचना मिली थी. दोनों सांपों को सुरक्षित पकड़कर प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया गया. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि घर, खेत, नलकूप या अन्य स्थानों पर सांप दिखाई देने पर घबराकर उसे मारने का प्रयास नहीं करें. सांप को सुरक्षित दूरी से देखते हुए तत्काल प्रशिक्षित स्नेक कैचर या संबंधित वन विभाग को सूचना दें.

उन्होंने बताया कि सांप भी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. ऐसे में लोगों की सुरक्षा के साथ वन्यजीवों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है. समय पर सूचना मिलने पर सांपों को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सकता है.

राजस्थान में कोबरा, यहां के प्रमुख और अत्यधिक जहरीले सांपों में से एक है. यह अक्सर खेतों, ग्रामीण बस्तियों और बारिश के दिनों में भोजन या पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों और घरों में घुस आते हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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