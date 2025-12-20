जैसलमेर में मौत का जाल बनीं हाइटेंशन लाइनें, दो माह में 16 दुर्लभ पक्षियों ने तोड़ा दम

Jaisalmer News: रेगिस्तान का स्वच्छंद आसमान अब परिंदों के लिए सुरक्षित नहीं रहा. जैसलमेर के लाठी और देगराय ओरण क्षेत्र में बिजली की हाइटेंशन लाइनें दुर्लभ पक्षियों के लिए 'डेथ वारंट' साबित हो रही हैं. कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड न करना प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर कर रहा है.

दो महीने में 16 मौतें, तिलोर भी हुआ शिकार

लाठी क्षेत्र में पिछले दो माह में करंट लगने से 16 दुर्लभ पक्षियों की मौत हो चुकी है. गुरुवार को भी लोहारकी गांव के पास एक दुर्लभ तिलोर पक्षी हाइटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई. पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार, मरने वाले पक्षियों में कुरजां, टोनी ईगल, स्टेपी ईगल, बाज और गिद्ध जैसे विलुप्तप्राय प्रजाति के जीव शामिल हैं.

गोडावण के अस्तित्व पर गहराता संकट

राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण (Great Indian Bustard), जिसकी संख्या दुनिया में अब 100 से भी कम बची है, इस समय सबसे बड़े खतरे में है. वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 के तहत संरक्षित इस पक्षी के आवास क्षेत्र से गुजर रही पावर लाइनें इसके अस्तित्व को खत्म कर रही हैं. भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार, जैसलमेर क्षेत्र में हर साल 83,868 पक्षी इन बिजली के तारों से टकराकर मर जाते हैं.



कोर्ट के आदेशों की अनदेखी

वन्यजीव प्रेमी सुमेर सिंह सावत और धर्मेंद्र पुनिया ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा इन लाइनों को अंडरग्राउंड करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सरकारी विभाग और बिजली कंपनियाँ इसे गंभीरता से नहीं ले रही हैं. ओरण क्षेत्र, जो प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा बसेरा है, अब उनके लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है.

प्रशासन की यह चुप्पी और अनदेखी न केवल पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ रही है, बल्कि भविष्य में इन दुर्लभ प्रजातियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



