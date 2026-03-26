Jaisalmer News: लाठी में जल संकट पर फूटालोगों का गुस्सा, जलापूर्ति ठप होने को लेकर मटकी फोड़कर प्रदर्शन

Jaisalmer Water Crisis: सरहदी जिले जैसलमेर के लाठी कस्बे में पेयजल किल्लत को लेकर ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया है. पिछले एक महीने से बूंद-बूंद पानी को तरस रहे मेघवंशी और भील मोहल्ले के निवासियों ने गुरुवार को जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुरुषों ने खाली मटके फोड़कर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष व्यक्त किया.

नलकूप खराब, जिम्मेदार बेपरवाह

सामाजिक कार्यकर्ता नेमीचंद दर्जी और ग्रामीणों ने बताया कि मोहल्ले की प्यास बुझाने के लिए जलदाय विभाग द्वारा कुछ साल पहले एक नलकूप खुदवाया गया था. यह नलकूप पिछले 30 दिनों से तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ा है.पाइपलाइन में पानी नहीं आने से ग्रामीणों को मजबूरी में महंगे दामों पर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं. गरीब परिवारों के लिए यह आर्थिक बोझ उठाना अब नामुमकिन होता जा रहा है.भीषण गर्मी की दस्तक के साथ ही इंसानों के साथ-साथ क्षेत्र के आवारा पशुओं के लिए भी पानी का संकट खड़ा हो गया है.

अधिकारी अपनी मर्जी में मस्त

स्थानीय निवासी लीलाराम मेघवाल ने आरोप लगाया कि इस समस्या के समाधान के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से सूचित किया गया. लेकिन, विभाग के अधिकारी अपनी ही धुन में मस्त हैं और उन्होंने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

उग्र आंदोलन और धरने की चेतावनी

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले कुछ दिनों में नलकूप की मरम्मत कर जलापूर्ति सुचारू नहीं की गई, तो वे जलदाय विभाग के कार्यालय के घेराव के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे.

प्रदर्शन के दौरान राणाराम मेघवाल, जयप्रकाश देवड़ा, तोगाराम, विक्रम दर्जी, मालाराम सुथार और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-