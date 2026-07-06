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जैसलमेर में LDC परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप, NSUI ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

जैसलमेर में LDC भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी में कथित पेपर लीक और नकल की आशंका को लेकर NSUI और कांग्रेस ने सोमवार को विरोध-प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं और छात्रों ने गांधी दर्शन से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: Jul 06, 2026, 08:19 PM|Updated: Jul 06, 2026, 08:19 PM
जैसलमेर में LDC परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप, NSUI ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग
Image Credit: Jaisalmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर में रविवार को आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र पर कथित पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं की आशंका को लेकर सोमवार को NSUI के बैनर तले जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन में NSUI कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पदाधिकारी, छात्रों ने हिस्सा लिया.

इस दौरान शहर के हनुमान चौराहा स्थित गांधी दर्शन से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया. तत्पश्चात जिला कलेक्टर के मार्फ़त मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई.

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खुलेआम पेपर लीक होने की पहली घटना
कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा जैसलमेर में रविवार को आयोजित हुई एलडीसी भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी में पेपर आउट होने जैसी गंभीर घटना सामने आई है. मीडिया और परीक्षार्थियों के माध्यम से यह बात उजागर हुई है कि पेपर बाहर गया और वहां से सॉल्व होकर वापस अंदर आया. जब जागरूक परीक्षार्थियों ने इसका विरोध किया, तो प्रशासन द्वारा उन्हें दबाने का प्रयास किया गया.

जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बजाय जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि जैसलमेर में इस तरह खुलेआम पेपर लीक होने की यह पहली घटना है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. गरीब और मेहनत करने वाले बच्चों के भविष्य और उनके सपनों के साथ यह सीधा खिलवाड़ है.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने लगाए ये आरोप
जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं मिलीभगत साफ नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में परीक्षाओं के दौरान मनचाही जगहों पर ड्यूटी लगाई जा रही है. पहले भी ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के समय ऐसा ही मामला सामने आया था. आज जो शिक्षक जहां चाह रहा है, वहां उसकी ड्यूटी लग रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि इस पूरे घटनाक्रम में अंदरूनी साठगांठ है.

कांग्रेस नेता ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने जिला कलेक्टर से खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करने और इसकी जांच एसओजी (SOG) जैसी निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की है. साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जिला प्रशासन ने इस पर सख्त रुख नहीं अपनाया और निष्पक्ष जांच नहीं कराई, तो युवाओं के हक के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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