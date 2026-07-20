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LDC भर्ती परीक्षा नकल प्रकरण: जैसलमेर SP ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- जांच निष्पक्ष, टॉर्चर के आरोप निराधार

Jaisalmer LDC Exam: जैसलमेर LDC भर्ती परीक्षा नकल मामले में एसपी अभिषेक शिवहरे ने पहली बार मीडिया के सामने पुलिस का पक्ष रखा. उन्होंने टॉर्चर, कान का पर्दा फटने और गर्भपात के आरोपों को निराधार बताया. पुलिस के अनुसार दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच साक्ष्यों के आधार पर जारी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byShankar dan
Published: Jul 20, 2026, 12:25 PM|Updated: Jul 20, 2026, 12:25 PM
LDC भर्ती परीक्षा नकल प्रकरण: जैसलमेर SP ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- जांच निष्पक्ष, टॉर्चर के आरोप निराधार
Image Credit: एसपी अभिषेक शिवहरे ने रखा पुलिस का पक्ष.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer LDC Exam: जैसलमेर जिले में चर्चित एलडीसी (LDC) भर्ती परीक्षा नकल प्रकरण को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक शिवहरे ने पहली बार मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने जांच को लेकर पुलिस पर लगाए गए विभिन्न आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पूरी कार्रवाई केवल उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर की जा रही है. एसपी ने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रही है तथा किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर रहा है.

दो आरोपियों की गिरफ्तारी, आगे की कार्रवाई जारी

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एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि अब तक इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अवकाश से लौटने के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उन्हीं के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

टॉर्चर और कान का पर्दा फटने के आरोपों का किया खंडन

मामले में पुलिस पर हिरासत के दौरान प्रताड़ना, टॉर्चर और कान का पर्दा फटने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए एसपी ने कहा कि सभी आरोप पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस इन आरोपों का उचित कानूनी मंच पर जवाब देगी. एसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि कान का पर्दा फटने जैसी बातें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं.

सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी दिया स्पष्टीकरण

परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी कैमरों और फुटेज को लेकर उठे सवालों पर भी एसपी ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई थीं. हालांकि फुटेज उपलब्ध नहीं होने के संबंध में बिजली विभाग से जानकारी ली गई, जिसमें प्राकृतिक कारणों से बिजली आपूर्ति बाधित होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. एसपी ने कहा कि फिलहाल जांच में सीसीटीवी फुटेज से किसी प्रकार की छेड़छाड़ की पुष्टि नहीं हुई है.

आरोपी पक्ष और कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

गौरतलब है कि आरोपी पक्ष के अधिवक्ता कवराज सिंह ने पुलिस पर हिरासत के दौरान टॉर्चर करने और एक महिला के गर्भपात तक के गंभीर आरोप लगाए थे. वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है. इन आरोपों के बाद यह मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है.

5 जुलाई की परीक्षा से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला 5 जुलाई को आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है. फिलहाल इसकी जांच जैसलमेर पुलिस द्वारा की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी. अधिकारियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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