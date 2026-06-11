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Jaisalmer: महावीर सिंह हत्याकांड में बड़ा अपडेट, 6 आरोपी हिरासत में

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के चर्चित महावीर सिंह हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों में से 6 लोगों को हिरासत में लिया. साथ ही वारदात में इस्तेमाल एक बोलेरो कैंपर वाहन भी जब्त किया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: Jun 11, 2026, 07:52 PM|Updated: Jun 11, 2026, 07:52 PM
Jaisalmer: महावीर सिंह हत्याकांड में बड़ा अपडेट, 6 आरोपी हिरासत में
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के चर्चित महावीर सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने नामजद आरोपियों में से 6 लोगों को दस्तयाब कर लिया है और वारदात में प्रयुक्त एक बोलेरो कैंपर वाहन भी जब्त किया है.

हालांकि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजन और समाज के लोग पिछले 36 घंटे से मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं. उन्होंने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम करवाने और शव लेने से साफ इनकार कर दिया है.

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मृतक के परिजनों ने रखी ये मांगे
मृतक के परिजनों ने मांग की है कि एफआईआर में नामजद सभी 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, चश्मदीद गवाह को सुरक्षा प्रदान की जाए, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाए और म्याजलार थानाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए.

समाज के प्रतिनिधि छुग सिंह सोढ़ा ने कहा कि घटना को तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है. उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

लगातार कॉर्डन एंड सर्च अभियान जारी
जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि हिरासत में लिए गए 6 संदिग्धों में से 4 की संलिप्तता प्रारंभिक जांच में सामने आई है, जबकि अन्य दो की भूमिका की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार कॉर्डन एंड सर्च अभियान चला रही हैं.

थानाधिकारी पर लगे आरोपों के संबंध में एसपी ने कहा कि जांच में ठोस तथ्य सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस की कार्रवाई और परिजनों के आंदोलन के बीच पूरे मामले पर जिलेभर की नजर बनी हुई है.

9 जून का था मामला
गौरतलब है कि बीते 9 जून को म्याजलार गांव के रहने वाले महावीर सिंह अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से गांव लौट रहे थे. आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान हमीर सिंह और उसके साथी कई वहानों में सवार होकर आए और उनका रास्ता रोका, जिसके बाद महावीर सिंह के साथ मारपीट की गई और उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले गए और उसके बाद गंभीर हालत में उसे सोड़ा गांव के पास सड़क किनारे फेंक दिया गया, जिसको अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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