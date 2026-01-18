Zee Rajasthan
Desert Festival 2026: ‘मिस मूमल’ में जरा सी गलती और सीधे बाहर! जानिए इसके नए सख्त नियम

Desert Festival 2026: जैसलमेर में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक मरू महोत्सव आयोजित होगा. इस बार समापन सम के बजाय खुहड़ी में होगा. 'मिस मूमल' और 'मिस्टर डेजर्ट' के लिए 23 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा के कड़े नियम लागू रहेंगे.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 18, 2026, 04:47 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 04:47 PM IST

Jaisalmer Maru Festival 2026: स्वर्ण नगरी जैसलमेर एक बार फिर मरुधरा की रंगीली संस्कृति और लोक संगीत के सबसे बड़े उत्सव 'अंतर्राष्ट्रीय मरू महोत्सव-2026' की मेजबानी के लिए तैयार है. राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित यह त्रि-दिवसीय महोत्सव 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस बार कई ऐतिहासिक बदलाव और कड़े नियम लागू किए गए हैं.

47 साल बाद बदला समापन स्थल
इस वर्ष के महोत्सव की सबसे बड़ी खबर यह है कि मरू महोत्सव के समापन की जगह 47 साल बाद बदल दी गई है. दशकों से सम के रेतीले टीलों पर होने वाला समापन समारोह इस बार खुहड़ी गांव के धोरों पर आयोजित किया जाएगा. महोत्सव का आगाज़ 29 जनवरी को पोकरण की ऐतिहासिक धरती से होगा, जबकि मुख्य प्रतियोगिताएं 30 जनवरी से जैसलमेर में शुरू होंगी.

सौंदर्य और परंपरा की कठिन परीक्षा
30 जनवरी को जैसलमेर के रेतीले समंदर में साल का सबसे बड़ा मुकाबला होगा. इस बार पर्यटन विभाग ने नियमों को लेकर विशेष सख्ती बरती है:

मिस्टर डेजर्ट
इस खिताब के लिए प्रतियोगी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है. आयु न्यूनतम 21 वर्ष और लंबाई कम से कम 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए. विजेता को न केवल खिताब मिलेगा, बल्कि वे ऐतिहासिक हवेलियों के आधिकारिक फोटोशूट का हिस्सा भी बनेंगे.

इस प्रतियोगिता के लिए युवती का अविवाहित होना और न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना जरूरी है. पहनावा पूरी तरह मारवाड़ पद्धति पर आधारित होना चाहिए. विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि किसी प्रतिभागी ने कोहनी के ऊपर चूड़ा पहना, तो उसे तुरंत प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा.

महोत्सव के प्रमुख आकर्षण
मरू महोत्सव रेगिस्तानी खेलों और कलाओं का अनूठा संगम है. पर्यटकों के लिए यहां ऊंट दौड़ और ऊंट पोलो के रोमांचक मुकाबले होंगे. कठपुतली शो, कलाबाजी और लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां होंगी.विजेता प्रतिभागियों को पर्यटन को बढ़ावा देने वाले आयोजनों में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा.

आवेदन की समय सीमा
पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक कमलेश्वर सिंह ने बताया कि इन प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2026 तय की गई है. इच्छुक प्रतिभागी आयु प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय समय में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

जैसलमेर का मरू महोत्सव केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि रेगिस्तान की जीवंतता का प्रतीक है. खुहड़ी के धोरों पर इस बार संस्कृति का नया अध्याय लिखा जाएगा, जो देशी-विदेशी सैलानियों के लिए एक यादगार अनुभव साबित होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

