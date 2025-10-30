जैसलमेर के मोहनगढ़ में व्यापारी और मुनीम की हत्या के दो मुख्य अरेस्ट, लूट की रकम 9.20 लाख बरामद

Jaisalmer News: जिले के मोहनगढ़ गांव में कृषि मंडी के बाहर मुख्य रोड पर बनी दुकानों में निवास करने वाले व्यापारी मदनलाल सारस्वत और उनके मुनीम रेक्तराम की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 40 घंटे के भीतर एक आरोपी गुरप्रीत को गिरफ्तार कर लिया था, उसके कब्जे से व्यापारी की कार भी बरामद कर ली थी. पुलिस की जांच में सामने आया था कि कुल आरोपी चार थे. पुलिस ने शेष रहे तीनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी थी. जैसलमेर से लेकर पूरे राजस्थान, हरियाणा व पंजाब के कई शहरों में दबिशें दी. आखिरकार पुलिस को अमृतसर में सफलता मिली और हत्या के मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह और अनमोलप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर 9.20 लाख रुपए भी बरामद किए.

जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपियों ने व्यापारी और उसके मुनीम की हत्या लूट की नीयत से ही की थी. सुखविंदर सिंह व अनमोलप्रीत सिंह जो कि व्यापारी के मकान व दुकान का निर्माण कार्य कर रहे थे, पैसों के लेनदेन व मकान सही नहीं बनाने को लेकर विवाद चल रहा . था, हत्या में शामिल हो सकते हैं. पुलिस की जांच भी उसी दिशा में रही और आखिरकार पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई. आरोपियों ने व्यापारी व मुनीम की हत्या कर वहां तिजोरी में रखे रुपए व कार लूट कर ले गए थे.

सीसीटीवी कैमरों से रूट पता करके आरोपियों तक पहुंची पुलिस

एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले ही दिन चार अलग अलग टीमों को रवाना कर दिया था. पुलिस ने इस दौरान 900 से अधिक सीसीटीवी सरायों में आरोपियों की तलाश कैमरों को खंगाला. एक एक रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किए और दर्जनों शहरों में होटलों, ढाबों, धर्मशालाओं व की. तब जाकर पुलिस को सफलता मिली.

आरोपी बोला मैंने बड़ा पाप हो गया, परिवार बर्बाद हो गए

पुलिस जब आरोपियों को मोहनगढ़ लेकर पहुंची तब मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरा व उसका परिवार बर्बाद हो गया. ऐसी गलती कोई नहीं करें. उसने बार बार यह कहा कि पाप हो गया मुझसे. मेरी बेटियां व परिवार तथा मृतकों के परिवार भी बर्बाद हो गए. व्यापारी के यहां रुपए मांगने जाते थे, तब पता चला रोज लाखों रुपए आते हैं.

आरोपी पूरे पैसे लेने के लिए अड़े हुए थे

सुखविंदर व अनमोलप्रीत ने व्यापारी का मकान व दुकानें बनाने का काम लिया था. व्यापारी सारस्वत को काम पसंद नहीं आया तो बीच में रुकवा दिया. इस दौरान दोनों आरोपी पूरे पैसे लेने के लिए अड़े हुए थे और व्यापारी ने जितना काम किया था उतने पैसे दे दिए थे. मामूली विवाद था, लेकिन आरोपी उसके पास विवाद के चलते कई बार गए, उन्होंने देखा सुखविंदर सिंह व फरार चल रहे उसके साथी ने व्यापारी की हत्या करने का प्लान कई दिन पहले बना लिया था. ये लोग अपने परिवार सहित मोहनगढ़ में कई सालों से रह रहे थे.

हत्या से एक सप्ताह पहले अपने परिवार के सभी सदस्यों को गांव छोड़कर आए और वहां गुरप्रीत व अनमोलप्रीत सिंह को हत्या के लिए तय करके आए. दो तीन बाद गुरुप्रीत व अनमोलप्रीत भी मोहनगढ़ पहुंच गए और चारों ने मिलकर कि व्यापारी के पास रोजाना लाखों रुपए आते हैं. ऐसे में उन्होंने प्लान बनाया और दो अन्य को शामिल कर हत्या की वारदात को अंजाम देकर कार व पैसे लूट कर ले गए. पुलिस ने शुरूआत में हत्या में शामिल गुरप्रीत को पकड़ लिया था. जानकारी के अनुसार चारों हत्यारे रात में घटना को अंजाम देकर जैसलमेर से नहर के किनारे बनी सड़क से निकल गए थे.

हत्या के लिए गांव से दो रिश्तेदारों को तय किया था

वारदात को अंजाम दिया. इसके अलावा आरोपी वर्षों से मोहनगढ़ में मकान निर्माण आदि का काम करते हैं, इनके पास मेटेरियल आदि ऊपरी मंजिल पर चढ़ाने की मशीनें व अन्य औजार भी थे. वारदात से पहले इन लोगों ने मशीन आदि भी बेच दी थी. पूर्व में पकड़ा गया गुरप्रीत मुख्य आरोपी सुखविंदरसिंह का रिश्ते में भांजा लगता है. यहीं अन्य साथी भी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं.

