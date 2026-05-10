/जैसलमेर में हैवानियत की हदें पार, गौ माता पर धारदार हथियार से हमला, लहूलुहान हालत में घर लौटी गाय

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां के 2MD महादेव नगर में एक बेजुबान गौ माता के साथ अज्ञात उपद्रवियों द्वारा की गई क्रूरता ने पूरे इलाके में तनाव और रोष पैदा कर दिया है. जंगल में चारा चरने गई गाय पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

शाम को लहूलुहान होकर लौटी गाय

गाय के मालिक गणपत सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि रोजमर्रा की तरह उन्होंने सुबह गाय का दूध निकाला और उसे पास के जंगल में चारा चरने के लिए खुला छोड़ दिया था. दिन भर जंगल में रहने के बाद, जब शाम को गाय वापस अपने घर पहुंची, तो उसकी हालत देख परिजनों के होश उड़ गए.

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अज्ञात हमलावरों ने गौ माता पर किसी धारदार हथियार से हमला किया था. हमलावरों ने गाय की पूंछ के ऊपरी हिस्से पर गहरा वार किया था, जिसके कारण घाव से अत्यधिक खून बह रहा था और गाय दर्द से कराह रही थी. गाय की ऐसी मर्ममयी स्थिति देखकर ग्रामीण दंग रह गए.

गौ प्रेमियों और ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

जैसे ही यह खबर महादेव नगर और आसपास के नहरी क्षेत्र में फैली, बड़ी संख्या में गौ प्रेमी और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. ग्रामीणों ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे समाज के माथे पर कलंक बताया. मौके पर मौजूद गौ सेवकों ने बिना समय गंवाए घायल गाय का प्राथमिक उपचार करवाया और उसकी जान बचाने के प्रयास किए.

गौ माता के प्रति इस तरह की अमानवीय क्रूरता को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि शांत नहरी क्षेत्र में इस तरह की घटना होना चिंताजनक है और यह किसी सोची-समझी साजिश या विक्षिप्त मानसिकता का परिणाम हो सकता है.

पुलिस में शिकायत और प्रशासन से मांग

गाय मालिक गणपत सिंह ने इस संबंध में पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस की टीमें आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों की तलाश कर रही हैं और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि हमलावरों का सुराग मिल सके.

ग्रामीणों और गौ प्रेमियों ने प्रशासन के समक्ष दो प्रमुख मांगें रखी हैं कि अज्ञात आरोपियों की अविलंब पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए. दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी बेजुबान जानवरों के साथ ऐसी हैवानियत करने की हिम्मत न कर सके.

फिलहाल, 2MD महादेव नगर सहित पूरे मोहनगढ़ क्षेत्र में इस घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं. प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है.