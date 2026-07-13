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जैसलमेर में जर्जर भवनों पर नगर परिषद सख्त, बारिश से पहले मालिकों को नोटिस, नहीं माने तो होगा ध्वस्तीकरण

Jaisalmer News: मानसून को देखते हुए जैसलमेर नगर परिषद ने शहर के 5-6 जर्जर और खतरनाक भवनों की पहचान कर उनके मालिकों को नोटिस जारी किए हैं. परिषद ने भवनों की मरम्मत या ध्वस्तीकरण के निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर नगर परिषद स्वयं भवन गिराएगी और पूरा खर्च भवन मालिक से वसूलेगी.

Edited byAman SinghReported byShankar dan
Published: Jul 13, 2026, 07:26 PM|Updated: Jul 13, 2026, 07:26 PM
जैसलमेर में जर्जर भवनों पर नगर परिषद सख्त, बारिश से पहले मालिकों को नोटिस, नहीं माने तो होगा ध्वस्तीकरण
Image Credit: Jaisalmer Municipal CouncilSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News: जैसलमेर में बारिश के मौसम को देखते हुए स्वर्णनगरी जैसलमेर में नगर परिषद अलर्ट मोड पर है. शहर के जर्जर और खतरनाक भवनों को लेकर परिषद ने सख्त रुख अपनाया है. नगर परिषद ने ऐसे भवनों के मालिकों को नोटिस जारी कर तत्काल मरम्मत कराने या भवन हटाने के निर्देश दिए हैं.

चेतावनी दी गई है कि आदेशों की अनदेखी करने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 की धारा 243 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा ध्वस्तीकरण का पूरा खर्च संबंधित भवन मालिक से ही वसूला जाएगा.

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5 से 6 भवनों के मालिकों को नोटिस जारी

नगर परिषद आयुक्त लाजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि हाल ही में किए गए सर्वे में शहर के 5 से 6 ऐसे भवनों की पहचान की गई है, जो पूरी तरह जर्जर होकर कभी भी ढह सकते हैं. इन भवनों के मालिकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक मरम्मत कराने या स्वयं ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो नगर परिषद भवनों का ध्वस्तीकरण करेगी

आयुक्त ने कहा कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं की गई, तो नगर परिषद अपने स्तर पर भवनों का ध्वस्तीकरण करेगी और प्रशासनिक व मजदूरी सहित पूरा खर्च भवन मालिक से वसूला जाएगा. उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान जर्जर दीवारों और छतों के गिरने की आशंका बढ़ जाती है इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

नगर परिषद ने आमजन से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई जर्जर या खतरनाक भवन हो, तो उसकी सूचना तुरंत परिषद को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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