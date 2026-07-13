/जैसलमेर में जर्जर भवनों पर नगर परिषद सख्त, बारिश से पहले मालिकों को नोटिस, नहीं माने तो होगा ध्वस्तीकरण

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Jaisalmer News: जैसलमेर में बारिश के मौसम को देखते हुए स्वर्णनगरी जैसलमेर में नगर परिषद अलर्ट मोड पर है. शहर के जर्जर और खतरनाक भवनों को लेकर परिषद ने सख्त रुख अपनाया है. नगर परिषद ने ऐसे भवनों के मालिकों को नोटिस जारी कर तत्काल मरम्मत कराने या भवन हटाने के निर्देश दिए हैं.
चेतावनी दी गई है कि आदेशों की अनदेखी करने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 की धारा 243 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा ध्वस्तीकरण का पूरा खर्च संबंधित भवन मालिक से ही वसूला जाएगा.
5 से 6 भवनों के मालिकों को नोटिस जारी
नगर परिषद आयुक्त लाजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि हाल ही में किए गए सर्वे में शहर के 5 से 6 ऐसे भवनों की पहचान की गई है, जो पूरी तरह जर्जर होकर कभी भी ढह सकते हैं. इन भवनों के मालिकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक मरम्मत कराने या स्वयं ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो नगर परिषद भवनों का ध्वस्तीकरण करेगी
आयुक्त ने कहा कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं की गई, तो नगर परिषद अपने स्तर पर भवनों का ध्वस्तीकरण करेगी और प्रशासनिक व मजदूरी सहित पूरा खर्च भवन मालिक से वसूला जाएगा. उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान जर्जर दीवारों और छतों के गिरने की आशंका बढ़ जाती है इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
नगर परिषद ने आमजन से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई जर्जर या खतरनाक भवन हो, तो उसकी सूचना तुरंत परिषद को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
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