RSS के पथ संचलन में मुस्लिम समुदाय ने बरसाए फूल, लाठी कस्बे में दिखी एकता की मिसाल

Jaisalmer News:  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर पथ संचलन का आयोजन हुआ, जिसमें तीन पीढ़ियां एक साथ शामिल हुई. इस दौरान मुस्लिम समाज के सामाजिक कार्यकर्ता ने फूल बरसाए. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Oct 12, 2025, 06:15 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 06:15 PM IST

RSS के पथ संचलन में मुस्लिम समुदाय ने बरसाए फूल, लाठी कस्बे में दिखी एकता की मिसाल

Jaisalmer News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चांधन खंड के लाठी मंडल में पथ संचलन का आयोजन हुआ. इस अवसर पर 108 पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने कदम से कदम मिलाकर अनुशासित संचलन किया. संचलन में तीन पीढ़ियां एक साथ शामिल हुई. हिंदू समाज की पंच परिवर्तन संकल्प शक्ति पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य का संदेश दिया.

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मेदान परिसर से रवाना होकर, मुख्य मार्ग से होते हुए मेघवंशी मोहल्ला,भील मोहल्ला, माहेश्वरी मोहल्ला, नाई मोहल्ला पालीवाल मोहल्ला से होते हुए पुनः विद्यालय परिसर पहुंची. जगह-जगह लोगों ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण गूंज उठा.

संचलन के बाद शस्त्र पूजन कार्यक्रम हुआ. कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सह जिला कार्यवाह सालमसिह रहे. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डेलासर मठ के मठाधीश महंत महादेव पुरी महाराज, जिला संघचालक चिरंजीलाल सोनी, तनसुख देवड़ा रहें. मुख्य वक्ता सालम सिंह ने कहां कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है.

संघ ने अपने जीवनकाल में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के पंच परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य के लिए प्रत्येक स्वयंसेवक को शताब्दी वर्ष में कार्य विस्तार, दृढ़ीकरण और समाज परिवर्तन के लिए संकल्प लेना चाहिए.

मुस्लिम समाज ने बरसाए फूल, दी भाईचारे की मिसाल
लाठी कस्बे में गंगा-जमुनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम समाज के सामाजिक कार्यकर्ता मोयब खां, कम्भीर खां, सलमान खान,हकिम खां,अली मंगलिया सहित अन्य लोगों ने सफेद लिबास और टोपी पहनकर हाईवे से गुजर रहे पथ संचलन का फूलों की वर्षा कर विशेष स्वागत किया. स्वयंसेवकों और मुस्लिम युवाओं के बीच दिखी यह आपसी इज्जत और भाईचारा समाज को एकता, शांति और सौहार्द का मजबूत संदेश दे रहा है.

लाठी कस्बे ने यह साबित कर दिया कि जब बात संस्कारों और इंसानियत की हो, तो धर्म दीवार नहीं, पुल बन जाता है. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लाठी थानाधिकारी किशनसिंह भाटी, पदमचंद गोयल, इन्द्राराम मेघवाल के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा.

