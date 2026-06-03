/रामदेवरा में अहमदाबाद से 15 घोड़ों संग पहुंचे 300 से ज्यादा श्रद्धालु! बाबा की समाधि के किए दर्शन

Ramdevra, Jaisalmer News: धार्मिक स्थल रामदेवरा में श्रद्धा आस्था भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला, जब सफेद रंग के 15 से अधिक अश्व ढोल-नगाड़ों की थाप पर भक्तों के साथ नाचते कूदते हुए बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचे. भक्तों के साथ अश्व का जोश व उत्साह देखते ही बनता था. सभी ने सामूहिक रूप से उनके साथ बाबा की समाधि के दर्शन किए.

रामदेवरा पहुंचने पर समाधि समिति के पुजारी की तरफ से सभी अशवो का तिलक लगाकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की गई. गुजरात से आए भक्तों ने बताया कि अहमदाबाद में उनके घोड़े का कारोबार है. वह प्रतिवर्ष मई महीने में ही बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचते हैं.

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अहमदाबाद से रामदेवरा

भीषण आंधी तूफान बीच रास्ते में ही मूसलाधार बारिश के पश्चात भी सभी भक्त अपने-अपने अश्व के साथ रामदेवरा पहुंचे. एक साथ 300 से अधिक लोग दर्शन करने के लिए अहमदाबाद से रामदेवरा पहुंचे थे. विशेष रूप से यहां आए मुस्कान, सोनम, किस्मत, रानी घोड़ी सभी भक्तों के लिए काफी आकर्षक का केंद्र बने रहे.

एक घोड़े की कीमत 15 से 18 लाख के बीच में थी. इन घोड़े को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर उनके फार्म हाउस में रखा जाता है. एक साथ आए 15 घोड़े को लेकर भक्त गण डिसा धर्मशाला से नाचते कूदते हुए समाधि स्थल मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचे. गौरतलब है कि बाबा रामदेव जी अश्व को अपने वाहन के रूप में प्रयोग करते थे तब से अधिकांश भक्त लोग कपड़े के घोड़े और जीवित घोड़े भी लेकर बाबा की समाधि स्थल पर पहुंचते हैं.

श्रद्धा, भक्ति, आस्था का अनूठा संगम

पूर्व में एक दर्जन से अधिक घोड़े समाधि स्थल पर जीवित चढ़ाए गए थे. इसके अलावा अन्य भक्त आस्था व मन्नत पूर्ण होने पर कपड़े के घोड़े भी चढ़ाते हैं. समाधि स्थल के सामने सभी हेरत अंगेज नृत्य करते हुए अपने करतब भी दिखाए, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रही. वहीं, अन्य भक्तों ने घोड़े के साथ जमकर फोटो सेल्फी ली. भीशन गर्मी उमस में भी इन दिनों श्रद्धा, भक्ति, आस्था का अनूठा संगम यहां पर देखने को मिल रहा है.