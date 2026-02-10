Zee Rajasthan
Jaisalmer: लकड़ी काटते वक्त 17 वर्षीय बालिका की फट गया आंख का कॉर्निया, गई रोशनी

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर में एक 17 वर्षीय बालिका की फटी हुई कॉर्निया का सफल ऑपरेशन किया गया. रवीना की आंख का कॉर्निया पूरी तरह फट गया था. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Shankar dan
Published: Feb 10, 2026, 06:09 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 06:09 PM IST

Jaisalmer: लकड़ी काटते वक्त 17 वर्षीय बालिका की फट गया आंख का कॉर्निया, गई रोशनी

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जवाहर अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और डॉक्टरों के कौशल ने एक बेटी की आंखों में फिर से रोशनी लौटा दी है. अस्पताल की नवनिर्मित अत्याधुनिक नेत्र यूनिट में एक 17 वर्षीय बालिका की फटी हुई कॉर्निया का सफल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

रवीना की देखने की क्षमता चली गई

17 वर्षीय बालिका रवीना लकड़ी काट रही थी, तभी लकड़ी का एक टुकड़ा उछलकर सीधे उसकी आंख में लगा. चोट इतनी गंभीर थी कि रवीना की आंख का कॉर्निया पूरी तरह फट गया और आंख में गहरे घर्षण हो गए. इस गंभीर चोट के कारण कॉर्निया में भारी सूजन आ गई और रवीना की देखने की क्षमता पूरी तरह से चली गई.

सफल ऑपरेशन

6 फरवरी की शाम जब परिजन रवीना को लेकर जवाहर अस्पताल पहुंचे, तो स्थिति काफी नाजुक थी. पीएमओ डॉ. रवींद्र सांखला के निर्देशन में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव जोशी ने केस को हाथ में लिया. अस्पताल की नवस्थापित नेत्र यूनिट में पहली बार इस तरह का जटिल ऑपरेशन सफलता पूर्वक संपादित किया गया. डॉ. जोशी और उनकी टीम ने सफल ऑपरेशन किया.

नई मशीनें और सुविधाएं

ऑपरेशन के बाद रवीना की आंखों की सूजन कम हुई और उसकी दृष्टि धीरे-धीरे वापस आने लगी है. सफल उपचार के बाद अब मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. पीएमओ डॉ. सांखला ने बताया कि अस्पताल में नई मशीनों और सुविधाओं के आने से अब जैसलमेर के मरीजों को आंखों के जटिल ऑपरेशनों के लिए जोधपुर या अहमदाबाद जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. रवीना के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन का आभार जताया.

आंख की पुतली का फटना

लकड़ी या किसी बाहरी वस्तु के टकराने से कॉर्नियल टियर (आंख की पुतली का फटना) एक क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी है. रवीना के मामले में चोट गहरी थी, जिससे आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी. ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती आंख का आंतरिक संक्रमण को रोकना होता है, जो देरी होने पर आंख को स्थाई रूप से खत्म कर सकता है. शुरुआती कुछ घंटों के भीतर विशेषज्ञ से संपर्क करना रोशनी बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है.

