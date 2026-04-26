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जैसलमेर में 2 सगे भाई मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार, स्मैक-एमडी और नगदी बरामद

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में दो सगे भाइयों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से स्मैक, एमडी ड्रग्स, नगदी और तस्करी में उपयोग मोटरसाइकिल को जब्त किया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: Apr 26, 2026, 08:38 PM|Updated: Apr 26, 2026, 08:38 PM
जैसलमेर में 2 सगे भाई मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार, स्मैक-एमडी और नगदी बरामद
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Jaisalmer News: सीमावर्ती जिले जैसलमेर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. शहर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो सगे भाइयों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने इनके कब्जे से स्मैक, एमडी ड्रग्स, नकदी और तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया है. दोनों आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय बताए जा रहे हैं और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है.

दरअसल, शनिवार शाम कोतवाली पुलिस टीम किशनघाट क्षेत्र में नियमित गश्त और नाकाबंदी कर रही थी. इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवक संदिग्ध हालत में नजर आए. पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो दोनों युवक घबराकर मौके से भागने लगे लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने पीछा कर कुछ ही दूरी पर दोनों को पकड़ लिया.

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 1.8 ग्राम एमडी और करीब 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई. इसके साथ ही करीब 25 हजार रुपये की नकदी भी जब्त की गई, जो नशे की बिक्री से जुड़ी बताई जा रही है. साथ ही पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त RJ10 1M 1066 नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है.

शहर कोतवाल सूरजाराम चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी सगे भाई हैं और किशनघाट इलाके के निवासी हैं. आरोपी चंद्रप्रकाश पालीवाल (28) उर्फ छोटू उर्फ हैप्पी और उसके बड़े भाई अशोक पालीवाल (29) के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं और वे लंबे समय से अवैध नशे के कारोबार में लिप्त रहे हैं.

फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गहन पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि इनके नेटवर्क और सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
सीकर जिले की रींगस पुलिस ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निजी कोचिंग सेंटर के केयरटेकर को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान जाजोद निवासी लोकेश जाट के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी पर कोचिंग में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई है, जो कोचिंग परिसर में ही खड़ी मिली.

मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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