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Jaisalmer: नौकरानी ने डाला मालिक के घर में डाका, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लूटे 50 लाख

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में घर में दिन दिहाड़े तीन बदमाशों ने घुसकर 50 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपियों को दस्तयाब कर लिया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByShankar dan
Published:Apr 14, 2026, 01:21 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 01:21 PM IST

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Jaisalmer: नौकरानी ने डाला मालिक के घर में डाका, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लूटे 50 लाख

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर शहर में रविवार कों दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला को बांधकर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. एसपी अभिषेक शिहारे के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज तीन घंटो में आरोपियों को दस्तयाब कर लूटा गया माल बरामद कर लिया है.

इस सनसनीखेज लूट की वारदात का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि बीते दिन शहर के दासोती पाड़ा स्थित नवल भाटिया के घर में दिन दिहाड़े तीन बदमाशों ने घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था. उस वक्त उनकी पत्नी दमयंती भाटिया घर में अकेली थी और बदमाशों ने चाकू की नौक पर महिला के मुंह, हाथ और पांव टेप से बांधकर करीब 50 तोला सोना और 1.50 लाख रुपये नगदी लेकर फरार हों गये थे.

पूरे जिले में नाकाबंदी

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एसपी शिवहरे ने बताया कि वारदात के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर थी और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए गए. सीसीटीवी में नजर आए संदिग्ध चेहरों के आधार पर पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई. इस दौरान नाकाबंदी लाठी थाना पुलिस द्वारा एक बस चेकिंग करते समय 2 आरोपी पकड़े गए. इसके बाद पुलिस की टीम ने पीछा जारी रखा और देचू थाना इलाके में बस रुकवाकर मुख्य आरोपी महिला और उसके 2 अन्य साथियों को दबोच लिया.

एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि इस वारदात की साजिश घर में पिछले 6 साल से काम कर रही नौकरानी मीनू उर्फ मिनाली ने अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ मिलकर रची थी क्योंकि नौकरानी मीनू को घर के चप्पे-चप्पे की जानकारी थी.

एक हफ्ते पहले ही तीनों जैसलमेर पहुंच गए

उसे पता था कि घर में सोना और नकदी कहां रखी है. साजिश के तहत दीपक ने नागौर से अपने 3 दोस्तों को जैसलमेर बुलाया. वारदात से एक हफ्ते पहले ही तीनों जैसलमेर पहुंच गए थे. सभी ने मिलकर 5 बार घर की रैकी की और यह तय किया कि कब घर में कौन अकेला होता है.

रविवार 12 अप्रैल की दोपहर को आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया. करीब एक घंटे तक लूटपाट करने के बाद सभी आरोपी एक जगह मिले और माल का आपस में बंटवारा किया. पकड़े जाने के डर से सभी अलग-अलग बसों में सवार होकर जोधपुर के लिए रवाना हो गए.

उन्होंने बताया कि वारदात की मुख्य साजिश कर्ता मीनू मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है और अपने पति की मौत के बाद वो पिछले कई सालों से जैसलमेर में अपने महाराष्ट्र निवासी बॉयफ्रेंड दीपक के साथ रहती थी.

दीपक जैसलमेर में लोगों के यहां गाडी चलाने का काम करता है, वहीं मीनू लोगों के घर का कामकाज करती है. फिलहाल पुलिस द्वारा पांचों आरोपियों से करीब 50 लाख रुपये का लूटा गया माल बरामद कर लिया गया है. वही, पांच आरोपियों मैसे चार कों गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी से लगातार पूछताछ जारी है.
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