तनोट बॉर्डर के पास हादसा, तेज रफ्तार में सेना की जिप्सी पलटी, मेजर की मौके पर मौत

Jaisalmer Army Accident News: जैसलमेर जिले के तनोट थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बड़ा और दुखद हादसा हो गया. रामगढ़ से लोंगेवाला के बीच गमनेवाला गांव के पास भारतीय सेना की एक जिप्सी अचानक बेकाबू होकर पलट गई, जिससे एक मेजर की मौत हो गई, जबकि एक लेफ्टिनेंट कर्नल सहित चार जवान गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे की भयावहता और मेजर की मौत

जानकारी के मुताबिक, सेना के पांच अधिकारी एक जिप्सी में सवार होकर लोंगेवाला की ओर जा रहे थे. गमनेवाला गांव के पास मोड़ पर जिप्सी अचानक बेकाबू होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में मेजर टीएसटी भारद्वाज गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत पास के रामगढ़ सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. मेजर भारद्वाज मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर सेना के अधिकारियों को सौंप दिया है.

घायलों की स्थिति

हादसे में घायल होने वाले अधिकारियों और जवानों में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत राय, मेजर अमित, मेजर प्राची शुक्ला और ड्राइवर नसीरुद्दीन शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मेजर प्राची शुक्ला के सिर में गंभीर चोट आई है.

मेजर अमित की आंख के पास चोट लगी है.

ड्राइवर नसीरुद्दीन का बायां कान कट गया है.

सभी घायलों का उपचार इस समय सेना के अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

हादसे का कारण

हादसे की सूचना मिलते ही तनोट और रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. तनोट थाना के एएसआई अचलराम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सड़क पर एक तेज मोड़ था. ऐसा प्रतीत होता है कि तेज रफ्तार के कारण जिप्सी मोड़ पर नियंत्रण खो बैठी और पलट गई. पुलिस फिलहाल हादसे के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-