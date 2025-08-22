रामदेवरा भादवा मेले में दिखी भक्ति की ओनोखी मिशाल, जहां एक बुजुर्ग महिला ने कराया भगवान का इलाज

Jaisalmer News: बाबा रामदेव भादवा मेले में आने वाले सभी भक्तों के लिए सक्षम संस्था की तरफ से निशुल्क नेत्र जांच की जा रही है ऐसे में जो भी लोग यहां पहुंच रहे हैं, इसी बीच वहां पर भक्त और भगवान के बील अनोखा संबंध देखने को मिला.
Jaisalmer News:राजस्थान के बाबा रामदेवरा भादवा मेले में आने वाले सभी भक्तों के लिए सक्षम संस्था की तरफ से निशुल्क नेत्र जांच की जा रही है. ऐसे में जो भी लोग यहां पहुंच रहे हैं. वह अपनी आंखों की जांच शिविर स्थल पर पहुंचकर करवा रहे हैं.
सक्षम संस्था निशुल्क नेत्र जांच
ऐसे में ही इस बीच यहां एक अनोखा नजारा देखने को मिला. जयपुर से बुजुर्ग महिला मनफुल देवी अपने आंखों की जांच करवाने नेत्र कुंभ स्थल पर पहुंची, जहां वह अपने साथ टोकरी में आंखों की जांच के लिए लेकर आई. जहां महिला आंखों की जांच के लिए नामांकन करवाया और वह चिकित्सकों से मनुहार करने लगी व बोली कि मेरे लड्डू गोपाल के भी आंखों की जांच कर दो.
लड्डू गोपाल की आंखों की जांच
मैं इसे बच्चों की तरह रोज नहलाना धुलाना भोजन कराना सभी तरह की सेवा कार्य करती हूं. यह मेरे लिए छोटा सा जीवित बच्चे की तरह ही है. कहीं उनकी आंखों की रोशनी तो कम नहीं हो गई है. महिला की मासूमियत देखकर चिकित्सक ने भी लड्डू गोपाल के मशीन के सामने रखकर उनके आंखों की जांच की, वह बताया कि लड्डू गोपाल के आंख बिल्कुल सही हैं.
भक्त और भगवान का संबंध
जांच के बाद महिला ने चिकित्सक का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया. भक्त और भगवान के बीच कितना अटूट रिश्ता होता है. इसका अनोखा नजारा आसपास के लोगों ने भी देखा. साथ ही चिकित्सक व अन्य लोगों ने उस महिला का आभार व्यक्त किया. ऐसे अलग-अलग नजारे इन दिनों यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं, नेत्र शिविर स्थल पर देश भर से आने वाले बच्चे से लेकर वृद्ध तक अलग-अलग तरह के लोग यहां पर जांच करवाने के लिए पहुंच रहे हैं.
ऐसे में सक्षम संस्था के पदाधिकारी का कहना है कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि सभी लोग जो धार्मिक स्थल रामदेवरा आ रहे हैं, उनकी आंखों की जांच निशुल्क हो. वहां उन्हें चश्मा प्रदान किया जाए प्रतिदिन लगभग तीन से चार हजार लोगों के आंखों की जांच नियमित रूप से की जा रही हैं वहां उन्हें चश्मा प्रदान किया जा रहा है.
