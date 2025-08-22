Zee Rajasthan
mobile app

रामदेवरा भादवा मेले में दिखी भक्ति की ओनोखी मिशाल, जहां एक बुजुर्ग महिला ने कराया भगवान का इलाज

Jaisalmer News: बाबा रामदेव भादवा मेले में आने वाले सभी भक्तों के लिए सक्षम संस्था की तरफ से निशुल्क नेत्र जांच की जा रही है ऐसे में जो भी लोग यहां पहुंच रहे हैं, इसी बीच वहां पर भक्त और भगवान के बील अनोखा संबंध देखने को मिला. 

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Shankar dan
Published: Aug 22, 2025, 13:50 IST | Updated: Aug 22, 2025, 13:50 IST

Trending Photos

राजस्थान में यहां आज भी सुनाई देती हैं दर्दनाक सिसकियां, सफेद कपड़ों में दिखते हैं साये!
6 Photos
chittorgarh fort

राजस्थान में यहां आज भी सुनाई देती हैं दर्दनाक सिसकियां, सफेद कपड़ों में दिखते हैं साये!

दूल्हा-दुल्हन को खाट पर उछालते हैं लोग! राजस्थान का अनोखा शादी वाला रिवाज
7 Photos
Rajasthan Rituals

दूल्हा-दुल्हन को खाट पर उछालते हैं लोग! राजस्थान का अनोखा शादी वाला रिवाज

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 24 जिलों के भारी आज का दिन, भयंकर बारिश मचाएगी कहर, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 24 जिलों के भारी आज का दिन, भयंकर बारिश मचाएगी कहर, पढ़ें वेदर अपडेट

'राजस्थान का ग्रीस' कहलाती है ये जगह, खूबसूरती देखकर चौंक जाएंगे आप
8 Photos
Trending Quiz

'राजस्थान का ग्रीस' कहलाती है ये जगह, खूबसूरती देखकर चौंक जाएंगे आप

रामदेवरा भादवा मेले में दिखी भक्ति की ओनोखी मिशाल, जहां एक बुजुर्ग महिला ने कराया भगवान का इलाज

Jaisalmer News:राजस्थान के बाबा रामदेवरा भादवा मेले में आने वाले सभी भक्तों के लिए सक्षम संस्था की तरफ से निशुल्क नेत्र जांच की जा रही है. ऐसे में जो भी लोग यहां पहुंच रहे हैं. वह अपनी आंखों की जांच शिविर स्थल पर पहुंचकर करवा रहे हैं.

सक्षम संस्था निशुल्क नेत्र जांच

ऐसे में ही इस बीच यहां एक अनोखा नजारा देखने को मिला. जयपुर से बुजुर्ग महिला मनफुल देवी अपने आंखों की जांच करवाने नेत्र कुंभ स्थल पर पहुंची, जहां वह अपने साथ टोकरी में आंखों की जांच के लिए लेकर आई. जहां महिला आंखों की जांच के लिए नामांकन करवाया और वह चिकित्सकों से मनुहार करने लगी व बोली कि मेरे लड्डू गोपाल के भी आंखों की जांच कर दो.

Trending Now

लड्डू गोपाल की आंखों की जांच

मैं इसे बच्चों की तरह रोज नहलाना धुलाना भोजन कराना सभी तरह की सेवा कार्य करती हूं. यह मेरे लिए छोटा सा जीवित बच्चे की तरह ही है. कहीं उनकी आंखों की रोशनी तो कम नहीं हो गई है. महिला की मासूमियत देखकर चिकित्सक ने भी लड्डू गोपाल के मशीन के सामने रखकर उनके आंखों की जांच की, वह बताया कि लड्डू गोपाल के आंख बिल्कुल सही हैं.

भक्त और भगवान का संबंध

जांच के बाद महिला ने चिकित्सक का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया. भक्त और भगवान के बीच कितना अटूट रिश्ता होता है. इसका अनोखा नजारा आसपास के लोगों ने भी देखा. साथ ही चिकित्सक व अन्य लोगों ने उस महिला का आभार व्यक्त किया. ऐसे अलग-अलग नजारे इन दिनों यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं, नेत्र शिविर स्थल पर देश भर से आने वाले बच्चे से लेकर वृद्ध तक अलग-अलग तरह के लोग यहां पर जांच करवाने के लिए पहुंच रहे हैं.

ऐसे में सक्षम संस्था के पदाधिकारी का कहना है कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि सभी लोग जो धार्मिक स्थल रामदेवरा आ रहे हैं, उनकी आंखों की जांच निशुल्क हो. वहां उन्हें चश्मा प्रदान किया जाए प्रतिदिन लगभग तीन से चार हजार लोगों के आंखों की जांच नियमित रूप से की जा रही हैं वहां उन्हें चश्मा प्रदान किया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news