/जैसलमेर के मोहनगढ़ में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, 12 अवैध दुकानें ध्वस्त

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र मोहनगढ़ में प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए सड़क किनारे बनी करीब 12 अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.

'ऑपरेशन क्लीन' के तहत भारी पुलिस जाब्ते और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई. साथ ही पाखा माइनर के पास अवैध रूप से बने एक धार्मिक स्थल पर भी कार्रवाई की गई. भारत-पाक सीमा से सटे इस संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से लंबे समय से अवैध निर्माण प्रशासन की चिंता का विषय बने हुए थे.

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सुप्रीम कोर्ट से मिली दो सप्ताह की अंतरिम राहत

कार्रवाई के बीच प्रभावित दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत ने उन्हें दो सप्ताह की अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल किसी भी प्रकार की सख्ती या आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए. याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका संख्या 818/2026 वापस लेने की अनुमति मांगी, ताकि मामला राजस्थान हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जा सके. अब आगे की सुनवाई और निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट में होगा.

बॉर्डर सुरक्षा के मद्देनजर चला अभियान

प्रशासन के अनुसार, मोहनगढ़ के पीटीएम क्षेत्र के 7 टीडी और 60 पीडी इलाके में सड़क किनारे लंबे समय से अवैध रूप से पक्की दुकानें बनाई गई थीं. पाकिस्तान सीमा के निकट होने के कारण इस क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन विशेष सतर्कता बरतते हैं. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने यह अभियान चलाया.

अन्य अवैध निर्माण भी प्रशासन के निशाने पर

कार्रवाई के बाद अब प्रशासन की नजर मोहनगढ़ तहसील के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों तथा बॉर्डर से जुड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर बने अवैध ढाबों, दुकानों और पक्के निर्माणों पर है. राजस्व विभाग ने ऐसे निर्माणों की पहचान शुरू कर दी है. संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जाएंगे.

दोबारा कब्जा करने पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि, गोचर भूमि और सड़क सीमा पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ निर्माण ध्वस्त करने के साथ-साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.