एक तरह बीकानेर में हो रहा धरना, दूसरी ओर जैसलमेर में काटे जा रहे खेजड़ी के पेड़

Jaisalmer News: राजस्थान के बीकानेर में एक ओर जहां खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है. वहीं, दूसरी ओर जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड के कोढ़ा गांव में खेजड़ी के पेड़ काटने काटने का मामला सामने आया. 
 

Published: Feb 11, 2026, 02:12 PM IST | Updated: Feb 11, 2026, 02:12 PM IST

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड के कोढ़ा गांव में एक निजी सौर ऊर्जा कंपनी पर खेजड़ी के पेड़ काटने का आरोप लगा है. बीती रात 11 बजे के बाद सूचना मिलने पर ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी मौके पर पहुंचे और कंपनी के गेट के सामने धरने पर बैठ गए.

ग्रामीण पेड़ों की गिनती कर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सूचना मिलने पर झिनझिनयाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश की लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे. कोढ़ा गांव में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ी एक निजी सौर ऊर्जा कंपनी पर आरोप है कि उसने रेगिस्तान के लिए अहम माने-जाने वाले खेजड़ी के पेड़ काट दिए. ग्रामीणों का कहना है कि कटे हुए पेड़ सैकड़ों साल पुराने हैं और यह काम बिना जानकारी के किया गया.

कंपनी गेट पर धरना, गिनती और कार्रवाई की मांग
बीती रात पेड़ कटने की जानकारी मिलने पर्यावरण प्रेमी भाखराराम विश्नोई, मनोज जाजूदा, विकास जाजूदा, अभिषेक विश्नोई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण सौर परियोजना स्थल पर पहुंचे. इसके बाद कंपनी के खिलाफ विरोध शुरू हुआ. ग्रामीणों ने निजी कंपनी के मुख्य गेट के सामने धरना दिया है. उनकी मांग है कि मौके पर ही काटे गए पेड़ों की गिनती की जाए और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई हो. लोगों का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, धरना जारी रहेगा.

पुलिस मौके पर तैनात, समझाइश जारी
तनाव की स्थिति को देखते हुए झिनझिनयाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत कर समझाइश की कोशिश की लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे और धरना जारी रखा.

पर्यावरण प्रेमियों ने जताई आपत्ति
घटनास्थल पर पहुंचे पर्यावरण प्रेमी मनोज विश्नोई ने कहा कि कटे हुए पेड़ काफी पुराने प्रतीत हो रहे हैं. उनका कहना है कि यह केवल पेड़ कटने का मामला नहीं है, बल्कि पर्यावरण से जुड़ा विषय है.

मुकदमा और जुर्माने तक धरना जारी रखने की चेतावनी
पर्यावरण प्रेमी भाखरराम विश्नोई ने कहा कि जब तक दोषियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता और कंपनी पर जुर्माना नहीं लगाया जाता तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा.

विकास या नुकसान पर उठे सवाल
ग्रामीणों का कहना है कि खेजड़ी रेगिस्तान के इको सिस्टम का अहम हिस्सा है. उन्होंने प्रशासन को बताया कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान स्थानीय वनस्पति को नुकसान पहुंच रहा है. स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि जब प्रदेश में खेजड़ी को लेकर संवेदनशीलता बनी हुई है, तब सौर कंपनी ने यह काम कैसे किया.

क्या वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी थी, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं. कोढ़ा गांव में कंपनी गेट के सामने धरना जारी था और पुलिस बल मौके पर तैनात है. पुलिस और ग्रामीणों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहा.
