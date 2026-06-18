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जैसलमेर कलेक्टर की ID हुई हैक, 12वीं पास युवक ने बनाया था करोड़ों की ठगी का प्लान

Jaisalmer News: जैसलमेर में एक बड़ा साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की SSO आईडी हैक कर आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर जोड़ लिया और फर्जी दस्तावेज अपलोड कर सरकारी योजनाओं के सिस्टम तक पहुंच बना ली.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: Jun 18, 2026, 06:42 PM|Updated: Jun 18, 2026, 06:43 PM
जैसलमेर कलेक्टर की ID हुई हैक, 12वीं पास युवक ने बनाया था करोड़ों की ठगी का प्लान
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: साइबर ठगी के मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. ठगों के हौसले इतने बुलंद हो गए है कि अब वे सामान्य पब्लिक के साथ ही सरकारी विभागों को भी अपनी चालसाजी का ठिकाना बना रहे हैं. ऐसा ही मामला सरहदी जिले जैसलमेर की मुखिया जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की आईडी हैंक का आया है.

जैसलमेर जिला कलेक्टर की एसएसओ (SSO) आईडी हैक कर एक युवक ने उसमें अपना मोबाइल नंबर जुड़वा लिया. युवक ने सिस्टम से छेड़छाड़ करते हुए नकली दस्तावेज भी अपलोड कर दिए.

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कौन है राहुल?
झालावाड़ निवासी आरोपी राहुल (25) 12वीं पास है, जिसे जैसलमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमाइंड पर भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है.

पुलिस जानकारी में सामने आया है कि युवक का मकसद पीएम किसान निधि और पेंशन के दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफर होने वाली राशि को अपने खाते में ट्रांसफर करना था. हालांकि एक दस्तावेज अपलोड करते समय आए ओटीपी को आईटी विभाग ने कलेक्टर से क्रॉस वैरिफाई किया तो पूरा मामला सामने आ गया.

ये देख एक बार से जैसलमेर जिला कलेक्टर कार्यालय के कार्मिक चौक गए, जिसके बाद जिला कलेक्टर को सूचना दी गई. उसके बाद जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को झालावाड़ से गिरफ्तार कर लिया गया है.

लाभार्थियों को मिलने वाले पैसों पर थी नजर
साइबर थाना थानाधिकारी मनीष सोनी ने इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने कलेक्टर की एसएसओ आईडी हैक करने के बाद बीकानेर के सरकारी कंप्यूटर विभाग (DOIT) को एक झूठा ईमेल भेजा था. इस फर्जी ईमेल के जरिए उसने कलेक्टर की आईडी में अपना खुद का मोबाइल नंबर दर्ज करवा लिया.

मोबाइल नंबर जुड़ते ही आरोपी ने सरकारी योजनाओं के सिस्टम में एंट्री कर ली थी. उसका मकसद गरीब किसानों और जरूरतमंदों को मिलने वाली सरकारी मदद के पैसों को धोखे से हड़पना था, लेकिन विभागीय कार्मिकों की सजकता और पुलिस की त्वरित करवाई के चलते आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है.

जैसलमेर पुलिस ने झालावाड़ में छापा मार दी दबिश
जैसलमेर पुलिस कप्तान अभिषेक शिवहरे के आदेश पर एडिशनल एसपी रेवन्त दान और डीएसपी रूपसिंह ईन्दा की देखरेख में एक स्पेशल साइबर टीम बनाई गई. टीम के प्रभारी मनीष सोनी ने इंटरनेट डेटा की बारीकी से जांच की और आरोपी की लोकेशन ढूंढ निकाली.

इसके बाद पुलिस टीम सीधे झालावाड़ जिले के मनोहरथाना इलाके में मौजूद 'खाती का पुरा, छोड़ालिया' गांव पहुंची. वहां से आरोपी राहुल कुमार तंवर (25) पुत्र चैनसिंह को पकड़ लिया. पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया है, जिससे आगे की पूछताछ की जा सकें.

आरोपी राहुल पहले भी कर चुका कई फ्रॉड
आरोपी राहुल ने पूछताछ में बताया कि वो पहले भी सरकारी कर्मचारियों, तहसीलदारों और पटवारियों की आईडी हैक करता था. वहां से वो वास्तविक लाभार्थियों के बैंक खातों की जानकारी हटाकर अपने फर्जी बैंक खातों की डिटेल डाल देता था, जिससे सरकारी पैसा सीधे उसके खाते में आ जाता था. इस बार उसका इरादा राजस्थान के कई कलेक्टर्स की आईडी हैक कर एक साथ करोड़ों रुपये का बड़ा मुनाफा कमाने का था, लेकिन उससे पहले ही वो पकड़ा गया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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