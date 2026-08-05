/Jaisalmer: मशरूम बीनने गया किसान बना धमाके का शिकार, फटा चेहरा और सीने में हुए छेद!

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र में सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में बुधवार सुबह हुए धमाके में 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई. वहीं, धमाके से युवक का चेहरा फट गया और सीने में छेद हो गए.युवक फायरिंग रेंज क्षेत्र में मशरूम बीनने गया था. इसी दौरान सैन्य स्क्रैप के पास मौजूद संदिग्ध पदार्थ में धमाका हो गया. इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई.यह घटना लाठी थाना क्षेत्र की बुधवार सुबह की बताई जा रही है.

धमाका इतना शक्तिशाली था कि युवक के चेहरे और सीने पर गंभीर चोटें आईं. वहां से जा रहे शख्स ने युवक को खून से लथपथ पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना मिली. घटना की सूचना मिलने पर रामदेवरा थाने के सहायक उपनिरीक्षक खीमाराम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. प्रारंभिक जांच में घटनास्थल लाठी थाना क्षेत्र में पाया गया. इसके बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया.

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मृतक की पहचान सत्यनारायण सिंह (40) पुत्र जगत सिंह, निवासी बिलिया, थाना पोकरण, जैसलमेर के रूप में हुई है. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर शव को कब्जे में लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

चेहरे और सीने में छेद

पुलिस ने मामले को लेकर बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे रामदेवरा थाने को सूचना मिली थी कि चाचा गांव से 6 किलोमीटर दूर सेना की फायरिंग रेंज में एक युवक शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची. शव के साथ वहां एक बाइक भी मिली. मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक सत्यनारायण सिंह किसान था, जो बाइक लेकर मशरूम तोड़ने के लिए आया हुआ था, जहां विस्फोटक मिला और जैसे ही वो उसे तोड़ने लगा तो वो फट गया, जिससे उसके चेहरे और सीने में छेद हो गए. मौके पर पुलिस को विस्फोटक के टुकड़े और पत्थर मिले हैं.

घटनास्थल से मिले अवशेष

प्रारंभिक जांच के दौरान घटनास्थल पर विस्फोट से संबंधित अवशेष और पत्थर मिलने की जानकारी सामने आई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि धमाका किस वस्तु या सामग्री से हुआ. मामले की जांच के लिए आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं.

फायरिंग रेंज में सुरक्षा को लेकर सवाल

फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास के बाद पड़े रहने वाले अवशेषों को लेकर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे क्षेत्र में अनजाने में जाने वाले लोगों के लिए खतरा बना रहता है. पुलिस ने फिलहाल घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी है.