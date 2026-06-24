/जैसलमेर में G+2 की जगह खड़े हो कर दिए 4 मंजिला होटल, 10 रसूखदारों को थमाए गए नोटिस

Jaisalmer News: पर्यटन नगरी जैसलमेर में भवन निर्माण नियमों की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आया है. शहर में जहां नियमानुसार केवल G 2 (ग्राउंड फ्लोर प्लस दो मंजिल) तक निर्माण की अनुमति है, वहीं कई रसूखदारों द्वारा तीन से चार मंजिला इमारतें और होटल खड़े कर दिए गए हैं. नगरपरिषद ने ऐसे 10 बड़े निर्माणों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य बेखौफ जारी है.

नगरपरिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढा के निर्देश पर की गई कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन करने वाली 10 बड़ी बिल्डिंगों को नोटिस थमाए गए हैं. हालांकि, परिषद की कार्रवाई का जमीन पर कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है. निर्माण स्थलों पर मजदूर दिन-रात काम में जुटे हुए हैं और संबंधित भवन मालिकों ने न तो काम रोका है और न ही नियमों की पालना की है.

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टूरिस्ट सीजन में ज्यादा कमाई की होड़

जानकारी के अनुसार, आगामी पर्यटन सीजन में अधिक से अधिक पर्यटकों को ठहराने और मोटी कमाई के उद्देश्य से कई होटल संचालकों और भवन निर्माताओं ने नगरपरिषद के बायलॉज को दरकिनार कर दिया है. शहर में निर्धारित ऊंचाई सीमा से अधिक निर्माण कर बहुमंजिला होटल और व्यावसायिक भवन तैयार किए जा रहे हैं.

सोनार फोर्ट की आभा हो रही धूमिल

इन अवैध निर्माणों का सबसे बड़ा असर विश्व प्रसिद्ध सोनार फोर्ट पर पड़ रहा है. शहर के भीतर और बाहरी क्षेत्रों में खड़ी की गई ऊंची इमारतों के कारण दूर से दिखाई देने वाला किले का भव्य दृश्य प्रभावित हो रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों से अब सोनार फोर्ट पूरी तरह दिखाई भी नहीं देता, जिससे स्वर्णनगरी की ऐतिहासिक पहचान और प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान पहुंच रहा है.

100 से अधिक अवैध इमारतों का अनुमान

सूत्रों के अनुसार, शहर में करीब 100 से अधिक ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो निर्धारित निर्माण मानकों और ऊंचाई सीमा का उल्लंघन कर बनाई गई हैं. नगरपरिषद ने फिलहाल 10 बड़े मामलों में नोटिस जारी किए हैं, लेकिन स्थानीय नागरिक इसे महज खानापूर्ति मान रहे हैं. उनका आरोप है कि प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं होने से नियमों का उल्लंघन लगातार बढ़ रहा है.

भीतरी शहर में हादसों का खतरा बढ़ा

जैसलमेर का भीतरी शहर संकरी गलियों और ऐतिहासिक संरचनाओं के लिए जाना जाता है. नगरपरिषद ने पूरे शहर को चार जोन में विभाजित कर अधिकतम 11 से 14 मीटर तक ऊंचाई निर्धारित कर रखी है. इसके बावजूद कई स्थानों पर इससे अधिक ऊंचाई के निर्माण किए जा रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसे क्षेत्रों में आग लगने जैसी आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो दमकल वाहन घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी रहेगी.

कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

नोटिस जारी होने के बावजूद निर्माण कार्यों का जारी रहना नगरपरिषद की कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर रहा है. शहरवासियों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो जैसलमेर की ऐतिहासिक विरासत, पर्यटन आकर्षण और आम लोगों की सुरक्षा तीनों पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है.