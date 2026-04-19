/Jaisalmer News: पोते ने की दादा-दादी की हत्या, सोने-चांदी के गहने थे गायब

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार को सनसनी फैल गई, जब एक बुजुर्ग दंपति मृत अवस्था में अपने घर में मिले. मृतकों की पहचान 80 वर्षीय लाखाराम और उनकी 78 वर्षीय पत्नी रेशमा के रूप में हुई है. परिवार पाक विस्थापित है और काफी समय से क्षेत्र में खेती करके अपना गुजारा चल रहा था.

परिजनों के अनुसार, जब सुबह घर पहुंचकर देखा गया, तो दोनों के शव घर में पड़े थे और सोने-चांदी के गहने गायब थे.

इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर मोहनगढ़ पुलिस की टीम पहुंची. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बदमाशों ने लूट के उद्देश्य से इस डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में तुरंत पुलिस टीमों का गठन किया गया. एफएसएल, एमओबी टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से मौके से अहम सबूत जुटाए गए. जैसलमेर पुलिस ने मामले की गंभीरता को दिखाते हुए महज 6 घंटे में इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया.

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी सुरेश पुत्र मनसुखराम जाति भील उम्र 19 वर्ष निवासी 12 बीएलएम पुलिस थाना मोहनगढ़ हाल डिग्गा पुलिस थाना पीटीएम का निवासी है और रिश्ते में मृतक दंपति के पोता लगता है. वही, दूसरा आरोपी योगेश सुरेश का रिश्ते में भाई है. योगेश पुत्र टीकमराम जाति भील उम्र 24 वर्ष निवासी भील बस्ती जैसलमेर, पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है.

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अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र स्थित मिलकुपर बस स्टैंड पर युवक की हत्या के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-3 द्वारा शनिवार को सुनाया गया. मामला फरवरी 2023 का है.

घटना के संबंध में मुश्ताक पुत्र सरसू खान ने 28 फरवरी 2023 को रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उसका भतीजा नाहिद पुत्र रमदीन ट्रैक्टर लेकर माणकी से चिड़वाई जा रहा था. इसी दौरान मिलकुपर बस स्टैंड के पास पुरानी रंजिश के चलते मनसुख सैनी सहित कई लोगों ने उस पर हमला कर दिया.

हमलावरों ने कांच की बोतलों और पत्थरों से हमला किया, जिसमें एक बोतल नाहिद के सिर पर लगी. गंभीर चोट लगने के कारण वह ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान अदालत में पेश किए गए. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मुख्य आरोपी मनसुख सैनी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया.