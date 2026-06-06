/जैसलमेर में झाड़ियों में मिला कंकाल, कपड़ों से हुई पहचान

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के सम रोड क्षेत्र में एक नर कंकाल मिलने का मामला सामने आया है. प्रथम दृष्टया यह कंकाल 11 दिन से लापता अधेड़ डलाराम भील का होने की आशंका जताई जा रही है.

पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार, सम मार्ग पर काहला फांटा के समीप एक खेत के पास झाड़ियों में मानव कंकाल पड़ा होने की सूचना शुक्रवार शाम पुलिस को मिली. बताया जा रहा है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों की हलचल देखने के बाद खेत मालिक को संदेह हुआ.

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मौके पर पहुंचकर देखने पर झाड़ियों में मानव अवशेष दिखाई दिए, जिसकी पुलिस को सूचना दी गई. जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर कंकाल को बरामद किया. शव की स्थिति बेहद खराब होने के कारण लगभग पूरी तरह कंकाल में तब्दील हो चुका था. मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है.

11 दिनों से लापता थे डलाराम भील

मौके पर मिले कपड़ों, विशेष रूप से सिर पर बंधी टी-शर्ट और लोअर के आधार पर परिजनों ने कंकाल की पहचान डलाराम भील के रूप में की. डलाराम भील पिछले 11 दिनों से लापता थे और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई थी. पुलिस पिछले कई दिनों से उनकी तलाश कर रही थी.

जैसलमेर वृत्त के पुलिस उपधीक्षक रूप सिंह इंदा ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. प्रारंभिक तौर पर परिजनों ने कपड़ों के आधार पर पहचान की है, हालांकि मृतक के शव का केवल कंकाल ही शेष है, इसलिए पहचान की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज

घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं और कंकाल को मोर्चरी में रखवाया जाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए सैंपल लिए जाएंगे. साथ ही पुलिस आसपास के क्षेत्र और होटलों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है.

मामले में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जांच में तेज गर्मी और पानी की कमी के कारण मौत होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुटी हुई है.