/जैसलमेर में पत्नी को जलाने के आरोप में पति हिरासत में, रात 2 बजे भाई को किया फोन...

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर शहर की रानीसर कच्ची बस्ती से महिला को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने और इलाज के दौरान उसकी मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गंभीर रूप से झुलसी महिला कमला को पहले राजकीय जवाहिर चिकित्सालय लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया.

महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान 10 अगस्त को कमला ने दम तोड़ दिया. मृतका के भाई की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने पति प्रकाश राम के खिलाफ BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

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साल 2017 में हुई थी शादी

रिपोर्ट के अनुसार, कमला की शादी साल 2017 में प्रकाश राम पुत्र मांगीलाल से हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं. परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही कमला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी.

आरोप है कि 9 अगस्त की रात प्रकाश राम ने कमला पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जला दिया. रात करीब 2 बजे प्रकाश ने कमला के भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी. इसके बाद गंभीर रूप से झुलसी कमला को अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 10 अगस्त को उसकी मौत हो गई.

भाई ने करवाया मामला दर्ज

मृतका के भाई भोमाराम की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी पति प्रकाश राम के खिलाफ BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

कोतवाली थानाधिकारी सुरजाराम चौधरी के अनुसार घटना के समय महिला गंभीर हालत में थी और बयान देने की स्थिति में नहीं थी. घटना संदिग्ध होने पर पुलिस ने मौके को सुरक्षित करवाकर साक्ष्य जुटाए. शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है. घटनास्थल और शव से लिए गए सैंपल FSL को भेजे जा रहे हैं.

आरोपी पति से पूछताछ जारी

मृतका के परिजनों ने सास कौजकी देवी की भूमिका पर भी आरोप लगाए हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि लगाए गए आरोपों और घटना की वास्तविक परिस्थितियों की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट और आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

