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जैसलमेर में पत्नी को जलाने के आरोप में पति हिरासत में, रात 2 बजे भाई को किया फोन...

जैसलमेर की रानीसर कच्ची बस्ती में एक महिला को कथित रूप से ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गंभीर रूप से झुलसी कमला को पहले जैसलमेर के राजकीय जवाहिर चिकित्सालय और फिर जोधपुर रेफर किया गया, जहां महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान 10 अगस्त को उसकी मौत हो गई.  

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Shankar dan
Published:Aug 11, 2026, 04:31 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 04:31 PM IST
जैसलमेर में पत्नी को जलाने के आरोप में पति हिरासत में, रात 2 बजे भाई को किया फोन...
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर शहर की रानीसर कच्ची बस्ती से महिला को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने और इलाज के दौरान उसकी मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गंभीर रूप से झुलसी महिला कमला को पहले राजकीय जवाहिर चिकित्सालय लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया.

महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान 10 अगस्त को कमला ने दम तोड़ दिया. मृतका के भाई की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने पति प्रकाश राम के खिलाफ BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

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साल 2017 में हुई थी शादी
रिपोर्ट के अनुसार, कमला की शादी साल 2017 में प्रकाश राम पुत्र मांगीलाल से हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं. परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही कमला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी.

आरोप है कि 9 अगस्त की रात प्रकाश राम ने कमला पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जला दिया. रात करीब 2 बजे प्रकाश ने कमला के भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी. इसके बाद गंभीर रूप से झुलसी कमला को अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 10 अगस्त को उसकी मौत हो गई.

भाई ने करवाया मामला दर्ज

मृतका के भाई भोमाराम की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी पति प्रकाश राम के खिलाफ BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

कोतवाली थानाधिकारी सुरजाराम चौधरी के अनुसार घटना के समय महिला गंभीर हालत में थी और बयान देने की स्थिति में नहीं थी. घटना संदिग्ध होने पर पुलिस ने मौके को सुरक्षित करवाकर साक्ष्य जुटाए. शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है. घटनास्थल और शव से लिए गए सैंपल FSL को भेजे जा रहे हैं.

आरोपी पति से पूछताछ जारी

मृतका के परिजनों ने सास कौजकी देवी की भूमिका पर भी आरोप लगाए हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि लगाए गए आरोपों और घटना की वास्तविक परिस्थितियों की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट और आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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