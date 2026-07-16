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भारत-पाक सीमा के पास चला बुलडोजर, 2 बीघा जमीन पर बना पूरा ढांचा मिनटों में ध्वस्त

जैसलमेर के भारत-पाक सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर घोटारू क्षेत्र में प्रशासन ने 'ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 बीघा सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया. हाईकोर्ट द्वारा सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद बुलडोजर से बड़े हॉल, बाथरूम समेत अन्य निर्माण ध्वस्त किए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: Jul 16, 2026, 01:13 PM|Updated: Jul 16, 2026, 01:13 PM
भारत-पाक सीमा के पास चला बुलडोजर, 2 बीघा जमीन पर बना पूरा ढांचा मिनटों में ध्वस्त
Image Credit: Jaisalmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में प्रशासन ने बुधवार शाम 'ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई घोटारू क्षेत्र के खारकी स्थित हिंगोले की ढाणी में की गई, जो सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है.

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प्रशासन के अनुसार, करीब 2 बीघा सरकारी भूमि, जो मूल रूप से पोंग डैम विस्थापितों के लिए आवंटित थी, लेकिन बाउंड्री वॉल बनाकर धार्मिक स्थल विकसित कर लिया गया था. मामले में दायर सभी याचिकाएं उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई अमल में लाई.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई
बुधवार शाम एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची. अधिकारियों की निगरानी में लगभग 2 बीघा भूमि पर बने बड़े हॉल, बाथरूम और अन्य अवैध निर्माणों को हटाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

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भारी पुलिस बल रहा तैनात
चूंकि कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट संवेदनशील क्षेत्र में की गई, इसलिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए. रामगढ़, तनोट और शाहगढ़ थाना पुलिस के साथ पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात रहा. पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई.

प्रशासन का सख्त संदेश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी और प्रतिबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्या है ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन?
बता दें कि भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में जिला प्रशासन, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों द्वारा 'ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन' चलाया जा रहा है. सुरक्षा को देखते हुए इस ऑपरेशन का दायरा सीमा से 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है.

इस जोन के 102 गांवों और ढाणियों में बिना रिकॉर्ड या सरकारी जमीन (जैसे चरागाह और ओरण भूमि) पर हुए अवैध अतिक्रमणों और निर्माणों को हटाया जा रहा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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