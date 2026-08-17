/सावन में सतरंगी हुआ जैसलमेर! लहरिया पहनकर सजीं महिलाएं, एक साथ किया घूमर

Jaisalmer News: सावन की हरियाली और उमंग के बीच लाठी क्षेत्र के केरालिया गांव में लहरिया महोत्सव धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया. राजस्थानी लोक संस्कृति, परंपराओं और पारंपरिक वेशभूषा को सहेजने और महिलाओं को एक मंच पर जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

महोत्सव के दौरान महिलाएं रंग-बिरंगे लहरिया, बंधेज और चुनरी की पारंपरिक पोशाकों में नजर आईं. मेहंदी रचे हाथ, पारंपरिक आभूषण और सिर पर सजी रंग-बिरंगी ओढ़नियों से आयोजन स्थल सावन के रंगों से सराबोर नजर आया. महिलाओं में उत्साह और उमंग देखते ही बन रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाओं ने किया सामूहिक नृत्य

कार्यक्रम में महिलाओं ने राजस्थानी लोकनृत्य घूमर सहित विभिन्न लोकनृत्यों की प्रस्तुतियां देकर समां बांध दिया. 'सतरंगी लहरिया', 'तारा री चुनड़ी' और 'सावन आयो रे' जैसे लोकगीतों पर महिलाओं ने सामूहिक नृत्य किया. पारंपरिक गीत-संगीत और नृत्य से पूरा माहौल उत्सवमय हो गया. महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए सावन की खुशियों को साझा किया.

लोक संस्कृति और पारंपरिक विरासत

केरालिया गांव के आईदान सिंह भाटी ने बताया कि लहरिया महोत्सव का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आपसी भाईचारा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है. ऐसे आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

संस्कृति को करीब से जानने का मौका

उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में लोक परंपराओं और पारंपरिक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है. महिलाओं की भागीदारी से ऐसे कार्यक्रमों को नई ऊर्जा मिलती है और युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलता है.

पारंपरिक व्यंजनों का लिया स्वाद

महोत्सव के समापन पर महिलाओं ने एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा करते हुए पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लिया. महिलाओं ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखने के साथ सामाजिक मेलजोल और आपसी जुड़ाव को भी बढ़ावा देते हैं. सावन के अवसर पर आयोजित लहरिया महोत्सव ने महिलाओं को अपनी पारंपरिक संस्कृति और लोक विरासत से जुड़ने का अवसर प्रदान किया.

बता दें कि लहरिया महोत्सव मुख्य रूप से राजस्थान में सावन के महीने में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्सव है. इस दौरान महिलाएं रंग-बिरंगे पारंपरिक लहरिया परिधानों में सजकर सावन के गीत, नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेती हैं. यह प्रकृति, उल्लास और नारी शक्ति का प्रतीक है.