Jaisalmer News: फलोदी के मयंक पुरोहित को 'पुष्करणा समाज रत्न' से किया सम्मानित, UPSC परीक्षा की पास

Jaisalmer News: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 33 हासिल करने वाले फलोदी निवासी मयंक पुरोहित का रविवार को जैसलमेर एयरपोर्ट पर पुष्करणा समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया. दिल्ली से जैसलमेर पहुंचने पर पुष्करणा ब्राह्मण समाज के लोगों, परिजनों और युवाओं ने गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन किया.

मुंह करवाया मीठा

जैसलमेर पुष्करणा न्याती ट्रस्ट और पुष्करणा नवयुवक मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने मयंक पुरोहित को केसरिया दुपट्टा, साफा और पुष्पमालाएं पहनाकर सम्मानित किया. इस दौरान उनका मुंह मीठा करवाकर इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई दी गई. समाज के लोगों ने मयंक की सफलता को पूरे क्षेत्र और समाज के लिए गौरव का विषय बताया.

युवाओं के लिए प्रेरणा

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गणमान्यजनों ने मयंक पुरोहित को 'पुष्करणा समाज रत्न' की उपाधि देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. मयंक की इस उपलब्धि से फलोदी और जैसलमेर क्षेत्र में खुशी का माहौल है. समाज के लोगों का कहना है कि मयंक की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी और यह साबित करती है कि कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

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शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा

मीडिया प्रभारी श्रीकांत व्यास ने बताया कि मयंक पुरोहित की इस उपलब्धि से पूरे पुष्करणा समाज में हर्ष का माहौल है और समाज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

इंडियन फॉरेन सर्विस

मयंक पुरोहित ने इससे पहले इंडियन फॉरेन सर्विस (आइएफएस) की परीक्षा में ऑल इंडिया सातवीं रैंक हासिल की थी और पूरे देश में अपनी पहचान बनाई थी. मयंक जिले के पहले आइएफएस अधिकारी बने थे.उन्होंने उस वक्त कहा था कि उनका लक्ष्य आईएएस बनना है, जिसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो लक्ष्य अब उन्होंने हासिल कर लिया है.

फलोदी के दूसरे आईएएस अधिकारी

मयंक पुरोहित फलोदी के दूसरे आईएएस अधिकारी बन गए हैं, जो फलोदी के लिए सबसे खास बात है. इससे पहले पुष्करणा समाज से एक आईएएस अधिकारी एसएन थानवी बने थे. मयंक पुरोहित की शादी 10 फरवरी 2026 को हुई थी और कुछ दिन बाद यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, जिसमें वो पास हो गए. इससे घर में दोहरी खुशियां हैं.

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