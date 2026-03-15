Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jaisalmer News: फलोदी के मयंक पुरोहित को 'पुष्करणा समाज रत्न' से किया सम्मानित, UPSC परीक्षा की पास

Jaisalmer News: राजस्थान के फलोदी के रहने वाले मयंक पुरोहित का जैसलमेर एयरपोर्ट पर पुष्करणा समाज ने भव्य स्वागत किया. साथ ही 'पुष्करणा समाज रत्न' से सम्मानित किया गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByShankar dan
Published:Mar 15, 2026, 07:20 PM IST | Updated:Mar 15, 2026, 07:20 PM IST

Trending Photos

Gangaur Bhog: मारवाड़ की पारंपरिक राजस्थानी लापसी, इस विधि से बनाएं ये आसान सी रेसिपी
6 Photos
Rajasthan Famous Food

Gangaur Bhog: मारवाड़ की पारंपरिक राजस्थानी लापसी, इस विधि से बनाएं ये आसान सी रेसिपी

राजस्थान में बादल गरजने के साथ होगी तेज बारिश, इन जिलों में अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में बादल गरजने के साथ होगी तेज बारिश, इन जिलों में अलर्ट जारी

कौन हैं IPS ज्येष्ठा मैत्रेयी? जो बांसवाड़ा में संभालेंगी SP पद की जिम्मेदारी
8 Photos
IPS Jyeshtha Maitrei

कौन हैं IPS ज्येष्ठा मैत्रेयी? जो बांसवाड़ा में संभालेंगी SP पद की जिम्मेदारी

Jhalawar: NH-52 पर हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार उछलकर खाई में गिरा, मौके पर हुई मौत
7 Photos
Jhalawar Road Accident

Jhalawar: NH-52 पर हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार उछलकर खाई में गिरा, मौके पर हुई मौत

Jaisalmer News: फलोदी के मयंक पुरोहित को 'पुष्करणा समाज रत्न' से किया सम्मानित, UPSC परीक्षा की पास

Jaisalmer News: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 33 हासिल करने वाले फलोदी निवासी मयंक पुरोहित का रविवार को जैसलमेर एयरपोर्ट पर पुष्करणा समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया. दिल्ली से जैसलमेर पहुंचने पर पुष्करणा ब्राह्मण समाज के लोगों, परिजनों और युवाओं ने गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन किया.

मुंह करवाया मीठा
जैसलमेर पुष्करणा न्याती ट्रस्ट और पुष्करणा नवयुवक मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने मयंक पुरोहित को केसरिया दुपट्टा, साफा और पुष्पमालाएं पहनाकर सम्मानित किया. इस दौरान उनका मुंह मीठा करवाकर इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई दी गई. समाज के लोगों ने मयंक की सफलता को पूरे क्षेत्र और समाज के लिए गौरव का विषय बताया.

युवाओं के लिए प्रेरणा
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गणमान्यजनों ने मयंक पुरोहित को 'पुष्करणा समाज रत्न' की उपाधि देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. मयंक की इस उपलब्धि से फलोदी और जैसलमेर क्षेत्र में खुशी का माहौल है. समाज के लोगों का कहना है कि मयंक की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी और यह साबित करती है कि कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा
मीडिया प्रभारी श्रीकांत व्यास ने बताया कि मयंक पुरोहित की इस उपलब्धि से पूरे पुष्करणा समाज में हर्ष का माहौल है और समाज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

इंडियन फॉरेन सर्विस
मयंक पुरोहित ने इससे पहले इंडियन फॉरेन सर्विस (आइएफएस) की परीक्षा में ऑल इंडिया सातवीं रैंक हासिल की थी और पूरे देश में अपनी पहचान बनाई थी. मयंक जिले के पहले आइएफएस अधिकारी बने थे.उन्होंने उस वक्त कहा था कि उनका लक्ष्य आईएएस बनना है, जिसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो लक्ष्य अब उन्होंने हासिल कर लिया है.

फलोदी के दूसरे आईएएस अधिकारी
मयंक पुरोहित फलोदी के दूसरे आईएएस अधिकारी बन गए हैं, जो फलोदी के लिए सबसे खास बात है. इससे पहले पुष्करणा समाज से एक आईएएस अधिकारी एसएन थानवी बने थे. मयंक पुरोहित की शादी 10 फरवरी 2026 को हुई थी और कुछ दिन बाद यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, जिसमें वो पास हो गए. इससे घर में दोहरी खुशियां हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news