क्या Anta उपचुनाव की जीत दोहराएगी Congress? पोकरण की बैठक में Nikay Chunav की रणनीति Reveal!

Rajasthan news: पोकरण में कांग्रेस की BLA बैठक में 'SIR' मुद्दा केंद्र बिंदु रहा. पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया. उन्होंने भाजपा पर BLO को हटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस एकजुटता से पंचायतीराज व निकाय चुनाव लड़ेगी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Shankar dan
Published: Nov 19, 2025, 05:08 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 05:08 PM IST

Pokaran Congress Meeting news: पोकरण शहर के जैसलमेर रोड स्थित फतेह मंजिल में आज कांग्रेस के BLA (बूथ लेवल एजेंट) की एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक बैठक सम्पन्न हुई. इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु 'SIR' नामक मुद्दा रहा, जिसे लेकर संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावों की रणनीति पर गहन चर्चा की गई.

SIR मुद्दे पर Focus
पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को SIR से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी और उन्हें जागरूक किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि-"वर्तमान राजनीतिक माहौल में SIR मुद्दा कांग्रेस के लिए अहम बन चुका है. इसे बूथ स्तर तक प्रभावी तरीके से ले जाना आवश्यक है.

"बैठक में उपस्थित नेताओं ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि बूथ प्रबंधन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाया जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया में कांग्रेस की स्थिति सुदृढ़ हो सके. स्थानीय राजनीतिक हलकों में इस बैठक को आने वाले चुनावी समीकरणों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार
बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, पोकरण विधानसभा प्रभारी अंकुर चौधरी, नगरपालिका प्रतिपक्ष नेता नारायण रंगा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शाले मोहम्मद ने वर्तमान सरकार पर तीखा प्रहार किया.

"जैसलमेर जिले में कई जगह बिना वजह BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) को हटाया जा रहा है, यह सौतेला व्यवहार निंदनीय है. जनता अब कांग्रेस के साथ है, क्योंकि भाजपा सरकार से लोग परेशान हैं और विकास के नाम पर सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं."उन्होंने अंता उपचुनाव में मिली जीत का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस एकाग्रता के साथ पंचायतीराज व निकाय चुनाव लड़ेगी और विजयी होगी. इस बैठक से संकेत मिला कि कांग्रेस संगठन अब बूथ से लेकर ब्लॉक स्तर तक अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए तैयार है.

