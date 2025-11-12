Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पोकरण में PM आवास योजना पर अनियमितताओं के आरोप, 91 घरों की जांच

Rajasthan news: जैसलमेर के पोकरण में PM आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. प्रतिपक्ष नेता नारायण रंगा ने कहा कि 91आवासों की स्वीकृति प्रक्रिया में गड़बड़ी है और पात्र गरीब वंचित हैं, जिसकी उच्च-स्तरीय जांच होनी चाहिए.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Shankar dan
Published: Nov 12, 2025, 06:32 PM IST | Updated: Nov 12, 2025, 06:32 PM IST

Trending Photos

ऐसे बनाएं घर पर राजस्थानी दाल पनिया, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Dal Paniya

ऐसे बनाएं घर पर राजस्थानी दाल पनिया, जानें रेसिपी और फायदे

क्या नवंबर में आ जाएगी PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त? आया नया अपडेट
7 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

क्या नवंबर में आ जाएगी PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त? आया नया अपडेट

IPL 2026: रवींद्र जडेजा को मिल सकती है राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी, क्या CSK में दिखेंगे संजू सैमसन?
12 Photos
IPL 2026

IPL 2026: रवींद्र जडेजा को मिल सकती है राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी, क्या CSK में दिखेंगे संजू सैमसन?

Famous Cows Breed: राजस्थान की सिर्फ 1 लाल गाय से करें लाखों की कमाई! कीमत 50 हजार से डेढ़ लाख तक
8 Photos
Rajasthan famous cow breed

Famous Cows Breed: राजस्थान की सिर्फ 1 लाल गाय से करें लाखों की कमाई! कीमत 50 हजार से डेढ़ लाख तक

पोकरण में PM आवास योजना पर अनियमितताओं के आरोप, 91 घरों की जांच

Jaisalmer news: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों के सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं. अंकेक्षण टीम द्वारा पात्रता सत्यापन और निर्माण गुणवत्ता की जांच जारी है, इसी बीच विपक्ष ने पूरे प्रकरण में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए उच्च-स्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग तेज कर दी है.

विपक्ष का आरोप: पात्र लाभार्थी वंचित
पोकरण नगरपालिका के प्रतिपक्ष नेता नारायण रंगा ने अंकेक्षण टीम से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई. रंगा ने आरोप लगाया कि गरीब और पात्र परिवार वर्षों से आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है. उन्होंने कहा, "स्वीकृति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार साफ़ दिखाई दे रहा है. सरकार को तुरंत उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करनी चाहिए." उन्होंने आवेदन चयन और स्वीकृति प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं होने का आरोप लगाया.

91 आवासों की जांच जारी
सामाजिक अंकेक्षण टीम नगरपालिका क्षेत्र में जांच का कार्य कर रही है. टीम द्वारा फिलहाल करीब ₹1.5 लाख लागत वाले 91 आवासों की पात्रता और निर्माण गुणवत्ता की जांच की जा रही है, जिसमें दस्तावेज़ सत्यापन और स्थल निरीक्षण शामिल है. नगरपालिका पोकरण क्षेत्र में अब तक लगभग 1120 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि कुछ कार्य प्रगति पर हैं. अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी. स्थानीय नागरिकों ने भी मांग की है कि पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि पात्र लाभार्थियों को वंचित रखना गंभीर लापरवाही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news