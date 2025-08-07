Zee Rajasthan
mobile app

Jaisalmer News: दुकानदारों के लिए पुलिस की सख्त चेतावनी, दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा, न करेंअतिक्रमण और लपकागिरी

Jaisalmer News: बाबा रामदेव मेले की तैयारियां जोरों पर! पुलिस ने दुकानदारों को दी सख्त हिदायत, मेला क्षेत्र में न करें लपकागिरी और अतिक्रमण। पुलिस अधीक्षक ने की बैठक में की व्यवस्था दुरुस्त रखने की अपील.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 07, 2025, 16:44 IST | Updated: Aug 07, 2025, 16:44 IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बस कुछ देर में आसमान से बरसने वाली है आफत, 5 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बस कुछ देर में आसमान से बरसने वाली है आफत, 5 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Didwana News : कुचामनसिटी में मुस्लिम भाई बना रहे राखियां, यूपी-एमपी में भी डिमांड
7 Photos
Didwana News

Didwana News : कुचामनसिटी में मुस्लिम भाई बना रहे राखियां, यूपी-एमपी में भी डिमांड

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह
7 Photos
rajasthan tourism

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह

Jaisalmer News: दुकानदारों के लिए पुलिस की सख्त चेतावनी, दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा, न करेंअतिक्रमण और लपकागिरी

Jaisalmer News: पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहा जाने वाला बाबा रामदेव का मेला शुरू होने वाला है ऐसे में यहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे इसको लेकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है इस संबंध में पुलिस थाना पुराना परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें समस्त दुकानदारों से पुलिस उप अधीक्षक भवानी सिंह ने समझाइश करते हुए कहा कि मेला क्षेत्र मे प्रसाद की दुकान चलाने वाले कहीं भी किसी प्रकार की कोई लपका गिरी नहीं करें.

यात्रियों को जबरन प्रसाद देने के लिए दबाव नहीं बनाए उन्हें परेशान नहीं करें इस संबंध में अगर उनके पास में कोई शिकायत आती है, तो पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पिछले दिनों विशेष अभियान चला कर अतिक्रमण हटाए गए थे. कुछ दुकानदार सड़क पर पुन अपना सामान रखना शुरू कर रहे हैं. यह अच्छी बात नहीं है, मेले में आवागमन सुगमता पूर्वक रहे इसके लिए सड़कों का चौड़ा होना आवश्यक है.

अगर किसी प्रकार दुकानदार द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किया जाता है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी पुलिस व व्यापारियों के सहयोग से मेला शांतिपूर्वक संपन्न हो इसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई इस अवसर पर करीब तीन दर्जन से अधिक व्यापारी भी उपस्थित रहे.

Trending Now

उन्होंने अपनी समस्याएं रखी जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस भी किसी क़ो बेवजह परेशान नहीं करेगी मेले क़ो सभी के सहयोग से शांतिपूर्वक संपन्न करवाने का प्रयास किया जाएगा जो भी दुकानदार बीच कतार में पैसे लेकर यात्रियों को घुसाएगा उनके खिलाफ पुलिस इस बार एक्शन मोड में त्वरित कार्रवाई करेगी.

Tags

Trending news