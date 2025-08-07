Jaisalmer News: दुकानदारों के लिए पुलिस की सख्त चेतावनी, दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा, न करेंअतिक्रमण और लपकागिरी

Jaisalmer News: पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहा जाने वाला बाबा रामदेव का मेला शुरू होने वाला है ऐसे में यहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे इसको लेकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है इस संबंध में पुलिस थाना पुराना परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें समस्त दुकानदारों से पुलिस उप अधीक्षक भवानी सिंह ने समझाइश करते हुए कहा कि मेला क्षेत्र मे प्रसाद की दुकान चलाने वाले कहीं भी किसी प्रकार की कोई लपका गिरी नहीं करें.

यात्रियों को जबरन प्रसाद देने के लिए दबाव नहीं बनाए उन्हें परेशान नहीं करें इस संबंध में अगर उनके पास में कोई शिकायत आती है, तो पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पिछले दिनों विशेष अभियान चला कर अतिक्रमण हटाए गए थे. कुछ दुकानदार सड़क पर पुन अपना सामान रखना शुरू कर रहे हैं. यह अच्छी बात नहीं है, मेले में आवागमन सुगमता पूर्वक रहे इसके लिए सड़कों का चौड़ा होना आवश्यक है.

अगर किसी प्रकार दुकानदार द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किया जाता है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी पुलिस व व्यापारियों के सहयोग से मेला शांतिपूर्वक संपन्न हो इसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई इस अवसर पर करीब तीन दर्जन से अधिक व्यापारी भी उपस्थित रहे.

