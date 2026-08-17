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कौन हैं प्रेमाराम बिश्नोई? जिन्होंने संभाला जैसलमेर के नए शहर का पदभार

जैसलमेर के नए शहर कोतवाल प्रेमाराम बिश्नोई ने पदभार संभालते ही पर्यटकों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, नशाखोरी पर कार्रवाई और कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता बताया है. पर्यटन सीजन को देखते हुए रात्रि गश्त और नाकाबंदी बढ़ाई जाएगी. पर्यटकों को परेशान करने वाले लपकों व असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Shankar dan
Published:Aug 17, 2026, 07:53 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 07:53 PM IST
कौन हैं प्रेमाराम बिश्नोई? जिन्होंने संभाला जैसलमेर के नए शहर का पदभार
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के नवनियुक्त शहर कोतवाल प्रेमाराम बिश्नोई ने पदभार ग्रहण करने के बाद शहर की सुरक्षा, शांति और कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं. उन्होंने कहा कि जैसलमेर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहां प्रतिवर्ष लाखों देशी-विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में पर्यटकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी.

आगामी नगर परिषद एवं पंचायत चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण माहौल

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थानाधिकारी प्रेमाराम बिश्नोई ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के साथ आगामी नगर परिषद एवं पंचायत चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने पर विशेष फोकस रहेगा. शहर में बढ़ती नशाखोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगी और प्रमुख मार्गों व संवेदनशील स्थानों पर नाकाबंदी को प्रभावी बनाया जाएगा. नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों को विशेष निर्देश देकर संदिग्ध और असामाजिक तत्वों की समय रहते पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

कोतवाल ने आमजन से पुलिस का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि सीमित पुलिस बल के चलते शहर की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखना चुनौतीपूर्ण है. यदि कोई युवक नशाखोरी या किसी अवैध गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

वहीं, आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटकों को परेशान करने वाले लपकों, असामाजिक तत्वों और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आमजन और पर्यटकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या परेशानी की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की.

कौन हैं सूरजाराम चौधरी?
इधर, जैसलमेर के शहर कोतवाल सूरजाराम चौधरी का पाली जिले में स्थानांतरण होने पर कोतवाली पुलिस स्टाप की ओर से विदाई समारोह आयोजित किया गया. पुलिसकर्मियों ने साफा एवं माला पहनाकर उनका सम्मान किया और कार्यकाल की यादें साझा करते हुए आत्मीय विदाई दी.

सूरजाराम चौधरी की अनुशासित, सहयोगात्मक और कर्तव्यनिष्ठ कार्यशैली की पुलिसकर्मियों ने जमकर सराहना की. 24 घंटे ड्यूटी के लिए तत्पर रहना, समय की पाबंदी और जिम्मेदारियों के प्रति पूरी निष्ठा उनके कार्यकाल की खास पहचान रही. आपात परिस्थितियों में वे स्वयं आगे रहकर स्टाफ का मार्गदर्शन करते और पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाते रहे.

जैसलमेर में कार्यकाल के दौरान चौधरी ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के साथ अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम करने की दिशा में लगातार प्रयास किए. अपने व्यवहार और कार्यशैली से उन्होंने पुलिसकर्मियों के बीच विशेष स्थान बनाया.


विदाई समारोह का सबसे भावुक पल उस समय आया, जब ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच पुलिसकर्मियों ने सूरजाराम चौधरी को घोड़े पर बैठाकर कोतवाली से विदाई दी. इस दौरान पुलिसकर्मियों में उत्साह के साथ भावुकता भी नजर आई. साथियों ने उनके साथ बिताए कार्यकाल की यादें साझा कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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