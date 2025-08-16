Zee Rajasthan
mobile app

Jaisalmer News: रामदेवरा पहुंचे Rajasthan High Court के मुख्य न्यायाधीश, की देश में खुशहाली की कामना

Jaisalmer News: राजस्थान में जैसलमेर के पहली बार रामदेवरा पहुंचने पर बाबा रामदेव समाधि समिति पदाधिकारियों की तरफ से समाधि स्थल परिसर कचहरी में उनका विशेष रूप से साफा माला सोल वह बाबा रामदेव की प्रतिमा चिन्ह भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया. इस अवसर पर बाबा रामदेव वंशज गादी पति राव भोम सिंह तवर ने स्वागत किया. साथ ही कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Shankar dan
Published: Aug 16, 2025, 08:40 IST | Updated: Aug 16, 2025, 08:40 IST

Trending Photos

राजस्थान का यह गांव कहलाता है करोड़पतियों का अड्डा! क्या आप जानते हैं इसका नाम?
7 Photos
rajasthan quiz

राजस्थान का यह गांव कहलाता है करोड़पतियों का अड्डा! क्या आप जानते हैं इसका नाम?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून का कहर! 24 जिलों में चेतावनी जारी
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून का कहर! 24 जिलों में चेतावनी जारी

राधा-रुक्मिणी नहीं, राजस्थान के इस मंदिर में घड़ी है भगवान की सबसे प्रिय! वजह जानकर बढ़ जाएगी आपकी भी श्रद्धा
7 Photos
rajasthan temple

राधा-रुक्मिणी नहीं, राजस्थान के इस मंदिर में घड़ी है भगवान की सबसे प्रिय! वजह जानकर बढ़ जाएगी आपकी भी श्रद्धा

भिवाड़ी से खाटू श्याम जी के लिए 700 भक्त लेकर पैदल निकले 2121 फीट लंबा निशान, देखें फोटोज
6 Photos
Khatu Shyam ji

भिवाड़ी से खाटू श्याम जी के लिए 700 भक्त लेकर पैदल निकले 2121 फीट लंबा निशान, देखें फोटोज

Jaisalmer News: रामदेवरा पहुंचे Rajasthan High Court के मुख्य न्यायाधीश, की देश में खुशहाली की कामना

Jaisalmer News: राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आर श्री राम शुक्रवार की शाम रामदेवरा पहुंचे. उन्होंने बाबा रामदेव समाधि के सह परिवार दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना को लेकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की.

इस अवसर पर उन्होंने बाबा की समाधि पर मखमली चादर, काजू, बादाम, अखरोट, मिश्री, बतासा का प्रसाद चढ़ाया. मंदिर सह व्यवस्थापक अरुण छंगानी ने उन्हें विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई. मुख्य न्यायाधीश करीब 15 मिनट तक समाधि स्थल के अंदर रहे. उन्होंने बाबा की समाधि के दर्शन किए.

पहली बार रामदेवरा पहुंचने पर बाबा रामदेव समाधि समिति पदाधिकारियों की तरफ से समाधि स्थल परिसर कचहरी में उनका विशेष रूप से साफा माला सोल वह बाबा रामदेव की प्रतिमा चिन्ह भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया. इस अवसर पर बाबा रामदेव वंशज गादी पति राव भोम सिंह तवर ने स्वागत किया. साथ ही कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.

Trending Now

उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहां पर जो अपनापन मान सम्मान मिला है, वह हमेशा उसे याद रखेंगे. बाबा रामदेव का कितना बड़ा और भारी पर्चा है. लाखों लोग यहां दर्शन करने आ रहे हैं. लंबी-लंबी कतारे लगी हुई है यहां की व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार हैं. सभी लोग दर्शन कर रहे हैं. इसके लिए यहां की पूरी टीम को उन्होंने धन्यवाद दिया. सुरक्षा को देखते हुए पुलिस का यहां पर पुख्ता प्रबंध किया गया था. उन्होंने बाबा रामदेव के जीवन इतिहास से संबंधित जानकारी ली.


पढ़ें जैसलमेर की एक और खबर
Jaisalmer News : रामदेवरा में लगने वाला है नेत्र कुंभ, आखों की जांच के साथ चश्मा मिलेगा फ्री
Jaisalmer News : जैसलमेर के रामदेवरा में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के आंखों के निशुल्क जांच की जाएगी. और उन्हें निशुल्क चश्मा का वितरण किया जाएगा. इसको लेकर पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से इसकी तैयारियां की जा रही थी .तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है.

31 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर पश्चात रामदेवरा पहुंचकर नेत्र कुंभ महाशिविर का विधिवत रूप से आगाज करेंगे. इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सक्षम के कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं.

प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामदेवरा पहुंचेंगे और जन जन के आराध्य देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन लाभ लेंगे. वह इसके पश्चात पोखरण रोड पर बने नेत्र कुम्भ महाशीविर के विभिन्न वार्डों का अवलोकन करेंगे. वह जनता को संबोधित भी करेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news