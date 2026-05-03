/रामदेवरा में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबा 13 साल का मासूम, भाई के सामने टूटी सांसें

Jaisalmer News: रामदेवरा के रामसरोवर तालाब में नहाते समय 13 वर्षीय महेंद्र की डूबने से मौत हो गई. वह अपने भाई के साथ फलोदी से बिना बताए आया था. भाई बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे नहीं बचा सका.
Jaisalmer News: जैसलमेर जिले के धार्मिक स्थल रामदेवरा में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया. रामसरोवर तालाब में नहाते समय एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और परिवार में गहरा शोक छा गया.
सूचना मिलते ही रामदेवरा पुलिस थाना के एएसआई रोहित पालीवाल मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे के शव को तालाब से बाहर निकाला गया और उसे रामदेवरा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाते हुए परिजनों को सूचित कर दिया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान महेंद्र (13) के रूप में हुई है. वह अपने बड़े भाई सुरेंद्र (15) के साथ फलोदी से बिना बताए रामदेवरा आया था. दोनों भाई शनिवार सुबह करीब 10 बजे ट्रेन से रामदेवरा पहुंचे थे और शाम को वापस लौटने की योजना बना रहे थे. उनके पिता भूरा लाल उस समय फलोदी में मजदूरी पर गए हुए थे, जबकि दोनों बच्चों के पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं था.
दोपहर करीब 3 बजे दोनों भाई रामसरोवर तालाब के दूसरे किनारे नहा रहे थे. इसी दौरान महेंद्र अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. बड़े भाई सुरेंद्र ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया. देखते ही देखते महेंद्र पानी में समा गया.
पुलिस को दी गई सूचना
घटना की जानकारी आसपास मौजूद लोगों को मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और आगे की कार्रवाई शुरू की. सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि वे दोनों बिना किसी को बताए घर से निकले थे और सिर्फ घूमने के इरादे से रामदेवरा आए थे.
स्थानीय लोगों के अनुसार, रामसरोवर तालाब में इस समय काफी पानी भरा हुआ है. ऐसे में जो लोग तैरना नहीं जानते, वे अक्सर गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं. यह घटना भी इसी लापरवाही का परिणाम मानी जा रही है.
जैसे ही परिजनों को इस हादसे की सूचना मिली, उनके घर में मातम छा गया. परिवार के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल है. पुलिस ने बताया कि परिजनों के आने के बाद शव उन्हें सौंप दिया जाएगा.
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