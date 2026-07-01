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जैसलमेर में 1000 बीघा सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, आशियाना गिरते देख रोने लगी महिला

जैसलमेर नगर परिषद ने तोताराम की ढाणी क्षेत्र में करीब 1000 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया. भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों की मौजूदगी में 100 से अधिक कच्चे-पक्के निर्माण ढहाए गए.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: Jul 01, 2026, 07:38 PM|Updated: Jul 01, 2026, 07:38 PM
जैसलमेर में 1000 बीघा सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, आशियाना गिरते देख रोने लगी महिला
Image Credit: Jaisalmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर में नगर परिषद ने बुधवार को करीब 1000 बीघा सरकारी भूमि पर बताए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़े स्तर पर बुलडोजर अभियान चलाया गया. शहर की तोताराम की ढाणी क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ते और करीब एक दर्जन जेसीबी मशीनों की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक कच्चे और पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए.

अभियान के दौरान एक दीवार का हिस्सा गिरने से सुरेश नाम का युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. नगर परिषद के अनुसार यह कार्रवाई सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए की जा रही है.

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1000 बीघा बेशकीमती भूमि
राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि परिषद की लगभग 1000 बीघा बेशकीमती भूमि पर 300 से 400 कच्चे-पक्के मकान और अन्य निर्माण कर लिए गए थे. अब तक करीब 200 बीघा भूमि को खाली कराया जा चुका है और शेष अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी.

प्रभावित परिवारों ने कार्रवाई पर उठाए सवाल
वहीं, प्रभावित परिवारों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि मकान खाली करने और सामान निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. आमू देवी ने बताया कि सामान बाहर निकालने से पहले ही मकान तोड़ दिया गया, जिससे उनका बेटा सुरेश घायल हो गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर परिषद के एक कर्मचारी ने पहले उनसे अवैध वसूली कर यहां बसने दिया था. हालांकि इस आरोप पर नगर परिषद की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

फिलहाल इलाके में बुलडोजर अभियान जारी है. प्रशासन इसे सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की नियमित कार्रवाई बता रहा है, जबकि प्रभावित परिवार प्रक्रिया और मानवीय पहलुओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

जयपुर में भी हुई बुलडोजर कार्रवाई

वहीं, जयपुर शहर के सी-स्कीम क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया. जेडीए ने सी-स्कीम स्थित प्रसिद्ध चीलवा एवं दही-बल्ले की दुकान पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया.

कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला. दुकान के मालिक राकेश शर्मा का आरोप है कि उन्होंने कार्रवाई से पहले सक्षम न्यायालय से स्थगन (स्टे) आदेश प्राप्त कर लिया था. उनका कहना है कि इसके बावजूद जेडीए अधिकारियों ने न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की. उन्होंने इसे न्यायालय की अवमानना बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही.

कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कई व्यापारियों ने जेडीए की कार्यशैली पर सवाल उठाए. पीड़ित राकेश ने कहा कि कि यदि न्यायालय से स्टे आदेश जारी हो चुका था, तो प्रशासन को कार्रवाई रोकनी चाहिए थी. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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