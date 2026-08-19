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Jaisalmer: गोडावण को जंगल में लौटाने की तैयारी, रामदेवरा में दी जा रही खास ट्रेनिंग

जैसलमेर के रामदेवरा में विलुप्तप्राय राज्य पक्षी गोड़ावण के पुनर्वास के लिए री-वाइल्डिंग प्रक्रिया शुरू की गई है. बड़ी टनल में तीन गोडावण चूजों को प्राकृतिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है. उन्हें इंसानों से दूर रखते हुए खुले में भोजन तलाशने और प्राकृतिक खतरों से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है. करीब पांच महीने की उम्र के बाद इन्हें पोकरण के जंगलों में छोड़ा जाएगा.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Shankar dan
Published:Aug 19, 2026, 05:56 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 07:07 PM IST
Jaisalmer: गोडावण को जंगल में लौटाने की तैयारी, रामदेवरा में दी जा रही खास ट्रेनिंग
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: राजस्थान के विलुप्तप्राय राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में जैसलमेर के रामदेवरा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है. कैप्टिविटी में जन्मे गोड़ावणों को प्राकृतिक वातावरण में जीवन के लिए तैयार करने के उद्देश्य से री-वाइल्डिंग प्रक्रिया शुरू की गई है.

रामदेवरा स्थित बड़ी टनल में फिलहाल तीन गोडावण चूजों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इनमें एक नर और दो मादा गोडावण शामिल हैं, जिनकी उम्र करीब 50 से 55 दिन है. करीब पांच महीने की उम्र पूरी होने के बाद इन्हें पोकरण क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण में फ्री रिलीज किया जाएगा.

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गोडावणों को इंसानों से पूरी तरह दूर

री-वाइल्डिंग के दौरान गोडावणों को इंसानों से पूरी तरह दूर रखा जा रहा है, ताकि उनमें मानव निर्भरता विकसित न हो. चूजों को भोजन प्लेट में देने के बजाय खुले क्षेत्र में बिखेरा जाता है, जिससे वे खुद भोजन तलाशकर खाने की प्राकृतिक आदत विकसित कर सकें. खास बात यह है कि गोड़ावणों को भोजन देने के लिए कर्मचारी गोडावण का कॉस्ट्यूम पहनकर टनल में जाते हैं, ताकि पक्षी इंसानों को पहचान न सकें.

गोडावणों का कुनबा बढ़कर हुआ 98

जैसलमेर DNP के उप वन संरक्षक (वन्यजीव) अशोक सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट GIB के तहत रामदेवरा और सैम ब्रीडिंग सेंटर में गोडावणों का कुनबा बढ़कर 98 हो चुका है. फिलहाल ब्रीडिंग प्रक्रिया को रोककर तीन गोड़ावणों को री-वाइल्डिंग स्ट्रक्चर में ट्रांसफर किया गया है, जहां वे बेहतर तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं.

टनल में सीसीटीवी कैमरों के जरिए गोडावणों की गतिविधियों, भोजन लेने और व्यवहार पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है. बड़े क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण के साथ उन्हें प्राकृतिक खतरों और शिकारियों से बचाव की सीख भी दी जा रही है.

री-वाइल्डिंग प्रशिक्षण

करीब चार महीने का री-वाइल्डिंग प्रशिक्षण पूरा होने के बाद गोड़ावणों को पोकरण क्षेत्र के खुले जंगल में छोड़ा जाएगा. रिलीज से पहले इनके शरीर पर विशेष ट्रांसमीटर चिप लगाई जाएगी, जिससे जंगल में आजाद होने के बाद भी उनकी गतिविधियों और सर्वाइवल की लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जा सकेगी.

कैप्टिविटी में जन्मे गोड़ावणों को प्राकृतिक वातावरण में जीवन के लिए तैयार करने का यह कोशिश भविष्य में जैसलमेर के जंगलों में इस विलुप्तप्राय पक्षी की संख्या बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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