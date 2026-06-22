/Jaisalmer: चालक की हत्या कर ऊपर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, लूट के लिए रची साजिश

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के बोहा-गोगादे मार्ग पर शनिवार को मिले ट्रैक्टर चालक के शव के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए श्रीगंगानगर निवासी दो आरोपियों को डिटेन किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हादसा नहीं बल्कि लूट के इरादे से की गई सुनियोजित हत्या का मामला है.

जानकारी के अनुसार, शनिवार को मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के एक खेत में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक की पहचान अमरचंद सोनी (62) पुत्र देदाराम निवासी कांकड़ा, थाना जसरासर, जिला बीकानेर के रूप में हुई, जो मोहनगढ़ क्षेत्र में खेतों में मजदूरी और ट्रैक्टर चलाने का कार्य करता था.

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ट्रैक्टर लूटने के लिए रची साजिश

जांच में सामने आया कि आरोपी हरदीप सिंह और बलकार सिंह उर्फ राजा, जो क्षेत्र में मजदूरी का कार्य करते थे, ने अमरचंद को अकेले ट्रैक्टर चलाते देखा. ट्रैक्टर हड़पने की नीयत से दोनों ने उस पर हमला किया और हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उसके ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

साढ़े चार लाख में बेच दिया ट्रैक्टर

वारदात के बाद आरोपी ट्रैक्टर लेकर गोगादे गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक किसान को ट्रैक्टर 4.50 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया. आरोपियों ने 50 हजार रुपये एडवांस लिए और वहां से फरार हो गए.

परिजनों ने दर्ज कराया मामला

घटना की सूचना मिलने पर मृतक का पुत्र राकेश और अन्य परिजन बीकानेर से मोहनगढ़ पहुंचे. शव की शिनाख्त के बाद राकेश ने मोहनगढ़ थाने में हरदीप सिंह और बलकार सिंह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई. रिपोर्ट में हत्या की आशंका जताई गई थी. मृतक अमरचंद पिछले दो वर्षों से विभिन्न जिलों में ट्रैक्टर चालक के रूप में कार्य कर रहा था और पिछले छह महीनों से मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में डिग्गी खुदाई के कार्य में लगा हुआ था.

पुलिस की तत्परता से खुला मामला

शव मिलने की सूचना पर मोहनगढ़ थानाधिकारी गीता विश्नोई, नाचना वृत्ताधिकारी गजेंद्र सिंह तथा पीटीएम थानाधिकारी प्रेमाराम एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर ट्रैक्टर के संदिग्ध टायर निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरदीप सिंह पुत्र सतनाम सिंह एवं बलकार सिंह उर्फ राजा पुत्र महेंद्र सिंह, दोनों निवासी पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर को हिरासत में ले लिया। रविवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. फिलहाल पुलिस एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर मामले की सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है.