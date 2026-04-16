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जैसलमेर में खोजी गई मकड़ी की प्रजाति, भारत में मकड़ियों की 4 नई प्रजातियों की खोज

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के डीएनपी क्षेत्र में भी मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज कर उसे मोग्रस शुष्का नाम दिया है. इसका नाम संस्कृत शब्द शुष्का से लिया गया है, जिसका अर्थ सूखा है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: Apr 16, 2026, 02:45 PM|Updated: Apr 16, 2026, 02:45 PM
जैसलमेर में खोजी गई मकड़ी की प्रजाति, भारत में मकड़ियों की 4 नई प्रजातियों की खोज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News: भारत में मकड़ियों के संसार को लेकर नई और रोमांचक जानकारी साझा की है. वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने जंपिंग स्पाइडर की आठ विभिन्न प्रजातियों का गहन अध्ययन किया, जिसके परिणामस्वरूप देश के अलग-अलग हिस्सों से चार बिल्कुल नई प्रजातियों की पहचान की गई है.

यह शोध यूरोपीय जर्नल ऑफ टैक्सोनॉमी और जूटाक्सा नामक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक इस शोध की सबसे बड़ी उपलब्धि चार ऐसी प्रजातियों का वर्णन है, जो अब तक विज्ञान की दुनिया के लिए अज्ञात थी. वैज्ञानिकों द्वारा जैसलमेर के डीएनपी क्षेत्र में भी मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज कर उसे मोग्रस शुष्का नाम दिया है. इसका नाम संस्कृत शब्द शुष्का से लिया गया है, जिसका अर्थ सूखा है.

यह प्रजाति राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है. इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा मोग्रस पुणे, लैंगेलुरिलस सह्याद्री और लैंगेलुरिलस उदयपुरीन्सिस नाम दिया गया है. टैक्सोनॉमी में अन्य महत्वपूर्ण योगदान, यह प्रजाति कजाकिस्तान में पाई जाती है.

जैसलमेर के DNP के DFO बृजमोहन गुप्ता ने जानकारी देते बताया की यह शोध पूरा करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है. वैज्ञानिकों ने मोग्रस राजस्थानेंसिस के नर का पहली बार वैज्ञानिक वर्णन किया है. इसके साथ ही लैंगलुरिलस लैक्टस और लैंगेलुरिलस ओनिक्स प्रजातियों की मादाओं का विवरण भी पहली बार दुनिया के सामने लाया गया है. शोध के दौरान मोग्रस लारिसाए नामक मकड़ी को पहली बार भारत में राजस्थान में रिकॉर्ड किया गया है. इससे पहले यह प्रजाति केवल मध्य एशिया के देशों जैसे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाई जाती थी. मकड़ियों की ऐसी विभिन्न प्रजातियां मौजूद हो सकती हैं

ऋषिकेश त्रिपाठी, राजेश सनप और उनके साथी शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन ने भारत के अर्ध-शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्ध जैव विविधता पर नई रोशनी डाली है. वैज्ञानिकों का मानना है कि मकड़ियों जैसे छोटे जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है और इस तरह की खोजें भविष्य के संरक्षण प्रयासों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती हैं. यह शोध दर्शाता है कि भारत के कई प्राकृतिक क्षेत्रों में अभी भी मकड़ियों की ऐसी कई प्रजातियां मौजूद हो सकती हैं, जिनकी खोज की जानी बाकी है.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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