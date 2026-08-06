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जैसलमेर में चोरों का आतंक, एक ही रात 4 घरों में घुसे चोर, लाखों का माल साफ

जैसलमेर के खेतोलाई गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने एक ही रात चार घरों को निशाना बनाया. पहले घर से तीन पेटियां चोरी कर बीएसएनएल टावर के पास ले जाकर खोलीं, लेकिन उनमें केवल कपड़े मिलने पर छोड़ दिया. फिर दो अन्य घरों में घुसने की कोशिश की, लेकिन परिवारजनों के जाग जाने से चोर भाग निकले. चौथे घर में लोहे की जाली और खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और करीब 30 तोला सोना, ढाई किलो चांदी के आभूषण और एक लाख रुपये नकद चोरी करके फरार हो गए.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Shankar dan
Published:Aug 06, 2026, 06:29 PM IST | Updated:Aug 06, 2026, 06:29 PM IST
जैसलमेर में चोरों का आतंक, एक ही रात 4 घरों में घुसे चोर, लाखों का माल साफ
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के लाठी थानाक्षेत्र के खेतोलाई गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने चार घरों को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी. चोरों ने एक घर के पीछे से एंट्री कर कमरे के ताले तोड़कर तीन पेटियां चोरी की और उन्हें घर के पास स्थित बीएसएनएल टावर के पास ले जाकर खोला. पेटियों में कपड़ों के अलावा कोई कीमती सामान नहीं मिलने पर चोरों ने दूसरे और तीसरे घर में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन परिवारजनों की सजगता के चलते उन्हें वहां से भागना पड़ा.

इसके बाद चोरों ने चौथे घर के पीछे लगी लोहे की जाली और खिड़की तोड़ी और अंदर एंट्री कीऔर करीब 30 तोला सोने के आभूषण, ढाई किलो चांदी के आभूषण और एक लाख रुपये नगद चोरी कर फरार हो गए. घटना के बाद बुधवार सुबह पूरे गांव में सनसनी फैल गई. सूचना पर पुलिस प्रशासन व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश और जांच शुरू कर दी है.

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पहले घर में ताले तोड़कर तीन पेटियां ले गए
जानकारी के अनुसार, बीती देर रात अज्ञात चोर खेतोलाई गांव में घुसे. चोरों ने सबसे पहले रामस्वरूप पुत्र हनुमानराम विश्नोई के घर के पीछे की तरफ से घुसे. यहां एक कमरे के ताले तोड़कर कमरे में रखी तीन पेटियां चोरी कर लीं. चोर इन पेटियों को घर से कुछ दूरी पर स्थित बीएसएनएल कंपनी के टावर के पास ले गए और वहां उन्हें खोलकर देखा. पेटियों में पहनने के कपड़ों के अलावा कोई कीमती सामान नहीं मिलने पर चोरों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया.

जाग होने पर दो घरों से भागे
इसके बाद चोरों ने नींबाराम विश्नोई के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन परिवारजनों को भनक लगने पर चोर वहां से भाग निकले. इसके बाद उन्होंने सहीराम विश्नोई के घर में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन यहां भी परिवारजनों की सजगता के चलते चोरों को सफलता नहीं मिली और वे वहां से फरार हो गए.

जाली और खिड़की तोड़कर चौथे घर में घुसे
इसके बाद चोरों ने भागीरथ बेटा बरसिगाराम जाणी के घर को निशाना बनाया. चोरों ने घर के पीछे लगी लोहे की जाली और खिड़की को तोड़कर अंदर घुसे. इसके बाद एक कमरे के ताले तोड़कर वहां रखी तीन पेटियां चोरी कर लीं.

पेटियों में करीब तीन महिलाओं के 30 तोला सोने के आभूषण, ढाई किलो चांदी के आभूषण और एक लाख रुपये नकद रखे हुए थे. चोर आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए. सुबह परिजन उठे तो कमरे के ताले टूटे हुए मिले. कमरे से तीन पेटियां गायब देखकर उनके होश उड़ गए. उन्होंने तत्काल घटना की सूचना लाठी थाना पुलिस को दी.

पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य
सूचना मिलते ही पोकरण वृताधिकारी बुद्धाराम विश्नोई, लाठी थानाधिकारी बगडूराम विश्नोई, सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह भाटी, पदमचंद गोयल और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और संभावित साक्ष्यों को जुटाया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ जांच शुरू कर उनकी तलाश में जुट गई है.

सात माह पहले हुई चोरी का भी नहीं हुआ खुलासा
ग्रामीणों के अनुसार, खेतोलाई गांव में करीब सात माह पहले भी शिवकरण विश्नोई के घर में देर रात अज्ञात चोरों ने प्रवेश कर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली थी. घटना को सात माह बीत जाने के बावजूद अब तक चोरी का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है. ग्रामीणों का कहना है कि पुरानी वारदात का खुलासा नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.

लगातार चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भय
खेतोलाई गांव में एक ही रात चार घरों को निशाना बनाए जाने से ग्रामीणों में भय का माहौल है. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से रात के समय गश्त बढ़ाने, पूर्व में हुई चोरी की वारदातों का शीघ्र खुलासा करने और ताजा घटना में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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