Jaisalmer: करंट की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत, रातभर रोड पर पड़े रहे शव, घर में पसरा मातम

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के सागड़ थाना क्षेत्र के मेघा गांव में करंट की चपेट में आने से दो भाइयों की मौत हो गई, जिनके शव रातभर रोड पर पड़े रहे. मौत की खबर सुनते ही घर में मातम पसर गया.
Trending Photos
Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के सागड़ थाना क्षेत्र के मेघा गांव में बुधवार देर रात एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. दरअसल मेघा गांव निवासी चचेरे भाई विक्रम सिंह (25) पुत्र आम्ब सिंह और राजू सिंह (20) पुत्र चन्दन सिंह बुधवार रात करीब 9 बजे घर से खेत के लिए निकले थे. उन्हें मेघापार गांव स्थित खेत पर जाना था, जो करीब 5 किलोमीटर दूर है.
परिजनों के अनुसार, दिनभर और देर रात तक बारिश होती रही. रात में कुछ समय के लिए बारिश थमने पर दोनों युवक खेत के लिए रवाना हुए. इस दौरान चेलक-मेघा मार्ग पर 11 केवी लाइन का तार बारिश के दौरान टूटकर सड़क पर गिर गया था. अंधेरे में यह तार दिखाई नहीं दिया और दोनों युवक सीधे उसकी चपेट में आ गए.
संभलने का नहीं मिला मौका
वहीं, करंट इतना तेज था कि दोनों को संभलने का मौका नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद दोनों के शव रातभर सड़क पर ही पड़े रहे. गुरुवार सुबह करीब 10 बजे राहगीरों की आवाजाही के दौरान घटना का पता चला. इसके बाद आसपास के लोगों को सूचना दी गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई.
मामले की जांच जारी
सूचना मिलने पर सागड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है. वहीं, बिजली निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं. पूरे मामले की जांच की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि लाइन टूटने के कारणों में कहीं लापरवाही तो नहीं हुई. फिलहाल लापरवाही किसकी है ये तो जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा लेकिन बारिश की इस अंधेरी रात ने एक ही परिवार के दो जवान चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए.
बता दें कि परमाणु नगरी पोकरण में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली. सुबह अचानक तेज हवाओं के साथ घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया. बारिश इतनी रही कि दिन में ही अंधेरा सा माहौल बन गया और लोगों को वाहन चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
ठंडी हवाओं के चलते बदला मौसम
बारिश और तेज हवाओं के कारण शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया. बाजारों में भीड़ कम हो गई और कई जगहों पर लोग बारिश से बचने के लिए इधर-उधर शरण लेते नजर आए. सड़कों पर पानी भरने से यातायात भी प्रभावित हुआ. मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली. ठंडी हवाओं के चलते मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की.
हालांकि अचानक बदले मौसम ने जनजीवन को प्रभावित जरूर किया लेकिन राहत भरी बारिश से आमजन के चेहरे पर सुकून भी नजर आया. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!