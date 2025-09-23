Zee Rajasthan
जैसलमेर की धरती पर उतरे दुर्लभ प्रवासी पक्षी, धोलिया गांव बना चर्चा का केंद्र

Rajasthan News: जैसलमेर के धोलिया गांव में पहली बार 13 व्हाइट स्टॉक पक्षी एक झुंड में नजर आए हैं. ये प्रवासी पक्षी यूरोप से आते हैं, और इनकी उपस्थिति से पता चलता है कि जैसलमेर का यह क्षेत्र अब उनके लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना बन रहा है.

Shankar dan
Published: Sep 23, 2025, 04:40 PM IST | Updated: Sep 23, 2025, 04:40 PM IST

जैसलमेर की धरती पर उतरे दुर्लभ प्रवासी पक्षी, धोलिया गांव बना चर्चा का केंद्र

Jaisalmer News: जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में स्थित धोलिया गांव के पास, एक दुर्लभ और सुखद घटना देखने को मिली है. यहां पहली बार बड़ी संख्या में व्हाइट स्टॉक (White Stork) पक्षी एक झुंड में नजर आए हैं. यह एक ऐसा पक्षी है जो आमतौर पर यूरोप और मध्य एशिया के ठंडे इलाकों में पाया जाता है और सर्दियों की शुरुआत में गर्म जगहों की ओर प्रवास करता है.

प्रवासी पक्षी और संरक्षण के प्रयास
व्हाइट स्टॉक पक्षी जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं और हर साल अपने पुराने घोंसले का ही इस्तेमाल करते हैं. पिछले कुछ दशकों में इनकी संख्या में काफी कमी आई थी, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं. यूरोप में इन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है. संरक्षण के प्रयासों के कारण इनकी संख्या अब स्थिर हो गई है.

जैसलमेर में पहली बार दिखी इतनी बड़ी संख्या
यह घटना तब सामने आई जब ईआरडीएस फाउंडेशन (ERDS Foundation) द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी साइंस प्रोजेक्ट के तहत वन्यजीव विशेषज्ञ सर्वेक्षण कर रहे थे. धोलिया गांव के निवासी और गोडावण मित्र अभिषेक बिश्नोई और संस्थान के सलाहकार डॉ. सुमित डूकिया ने भादरिया ओरण में घास के खुले मैदान में 13 व्हाइट स्टॉक के झुंड को देखा. इतनी बड़ी संख्या में इन पक्षियों का जैसलमेर में देखा जाना एक दुर्लभ बात है.

जैसलमेर: सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का हिस्सा
जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का क्षेत्र सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का हिस्सा है. यह एक ऐसा मार्ग है जहां से हर साल हजारों प्रवासी पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं. ईआरडीएस फाउंडेशन का कम्युनिटी साइंस प्रोजेक्ट इसी फ्लाईवे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रहा है. पिछले तीन सालों में, संस्थान ने जैसलमेर में पांच अलग-अलग जगहों पर व्हाइट स्टॉक के होने की जानकारी जुटाई है. इससे पहले, 21 सितंबर को खाबा गांव के पीछे बुच खडीन में भी व्हाइट स्टॉक का एक जोड़ा देखा गया था. यह खोज इस बात का संकेत है कि पश्चिमी राजस्थान का यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना बनता जा रहा है, और संरक्षण के प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है.

