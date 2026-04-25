/Jaisalmer: सो रही महिला किया फायर, सिर और गले में धंस गए छर्रे

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर से सौ किलोमीटर दूर झींझनियाली थाना क्षेत्र में पैसे के लालच में एक पड़ोसी ने महिला के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. मंगलवार रात हुई इस घटना की बुधवार को पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस ने जहां अनुसंधान शुरू किया. वहीं, शुक्रवार को महज 48 घंटे में आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है. वहीं, हथियार की तलाश जारी है.

मामला 21 अप्रैल मंगलवार की रात का है जब मृतक महिला हथुदेवी (50) घर में अकेली सो रही थी और पड़ोसी आरोपी हेमसिंह (25) टोपीदार बंदूक लेकर उसके घर पहुंचता है और नींद में सो रही महिला के सिर में खिड़की से निशाना सेंध कर फायर कर देता है, जिससे छर्रे सिर और गले में धंस गए, जिससे चेहरा क्षत-विक्षत हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

हत्या के बाद हेमसिंह घबरा गया और चोर चोरी नहीं कर सका. मामले को लूट का रूप देने के लिए उसने घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को लेकर 8 किलोमीटर दूर ले गया और लावारिस छोड़ दिया. 22 अप्रैल की सुबह मृतका का पति अमराराम जब शादी समारोह का कार्यक्रम निपटा घर पहुंचा तो पत्नी की लाश घर में देख उसके होश उड़ गए.

इसके बाद उसने अपने परिजनों और पुलिस को सूचना दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे खुद भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. इसके बाद एफएसएल टीम और डॉगस्कॉट को भी मौके पर बुलाया गया. पुलिस की टीमों का गठन किया गया.

वहीं, इस दौरान अगले दिन मास्टरमाइंड हेमसिंह जांच के दौरान घटनास्थल पर पुलिस के साथ मदद का दिखावा करते हुए नजर आया. पुलिसकर्मियों को चाय-पानी पिलाकर मदद का दिखावा करता रहा. उसने रेत से अपने पैरों और ट्रैक्टर के निशान भी मिटाने की कोशिश की लेकिन झूठ के पांव उतने गहरी नहीं होते कि वह लंबा चल सकें. आखिरकार पुलिस की सतर्कता और अनुसंधान के चलते पुलिस आरोपी हेमसिंह के गिरेबान तक पहुंच ही गई.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जैसलमेर से करीब 100 किमी दूर झिनझिनयाली थाना क्षेत्र के बीरे की ढाणी में 21 अप्रैल मंगलवार की रात एक महिला की हत्या हुई थी. 22 अप्रैल बुधवार को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची ओर अनुसंधान शुरू किया.

पुलिस पड़ताल में आरोपी हेमसिंह संदिग्ध लगा, वारदात के समय घटनास्थल पर हेमसिंह की लोकेशन ने संदेह को ओर गहरा कर दिया. इसके बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, जहां उसने जुर्म को कबूल कर लिया है.

जांच में सामने आया है कि हेमसिंह शराब का आदी है, उस पर भारी कर्ज है. पड़ोसी के घर में रखे 5-6 लाख रुपए की कीमत के जीरे को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई थी. पूर्व में भी जीरे की खरीद-फरोख्त को लेकर उसका अमराराम से विवाद हुआ था. आरोपी ने लूट का नाटक रचने के लिए ट्रैक्टर चोरी किया था लेकिन मोबाइल लोकेशन और तकनीकी सबूतों ने सच सामने ला दिया. आरोपी हेमसिंह को जहां गिरफ्तार कर दिया गया है, वही हथियार बरामदगी के प्रयास जारी हैं.