Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

जैसलमेर में दिनदहाड़े व्यापारी के घर में घुसे 3 बदमाश, पत्नी को चाकू दिखा बंधक बनाकर...

Jaisalmer News:  जैसलमेर में दिनदहाड़े महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया. गांधी चौक में व्यवसाय करने वाले नवल भाटिया के घर पर चोरी हुई. सीसीटीवी में वारदात कैद हुई.   
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByShankar dan
Published:Apr 12, 2026, 06:56 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 06:56 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बदला मौसम! कोटा-बाड़मेर सबसे गर्म, जानें Weather का ताजा अपडेट
5 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बदला मौसम! कोटा-बाड़मेर सबसे गर्म, जानें Weather का ताजा अपडेट

Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'
7 Photos
jaipur news

Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!
6 Photos
jaipur news

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!

राजस्थान का वो रहस्यमयी 7 मंजिला दुर्ग, जिसे मुगल भी नहीं तोड़ पाए!
6 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान का वो रहस्यमयी 7 मंजिला दुर्ग, जिसे मुगल भी नहीं तोड़ पाए!

जैसलमेर में दिनदहाड़े व्यापारी के घर में घुसे 3 बदमाश, पत्नी को चाकू दिखा बंधक बनाकर...

Jaisalmer News: राजस्थान सरहदी जिले जैसलमेर में रविवार दिनदहाड़े एक ऐसी घटना घटी जिसने शहर में भय का माहौल व्याप्त कर दिया. दरअसल शहर के भाटिया पाड़ा में तीन बदमाश दिनदहाड़े महिला के घर में घुसे और उसे बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया.

जानकारी के अनुसार, गांधी चौक में व्यवसाय करने वाले नवल भाटिया के घर पर चोरों ने दोपहर को दस्तक दी, जहां चोरी की वारदात को अंजाम देने को तीनों बदमाश जैसे ही घर में घुसे तो नवल भाटिया की पत्नी को चाकू दिखा बंधक बनाकर उसका मुंह टेप से बंद कर दिया और गले पर चाकू रखकर घर से बेशकीमती सामान लेकर फरार हो गए.

इस घटनाक्रम के बाद मोहल्ले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई. वहीं, पुलिस भी मौके पर पहुंची और बदमाशों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जैसलमेर में दिनदहाड़े बंधक बनाकर लूट की इस वारदात ने जिला पुलिस पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए है कि आखिर रात्रि में जहां चोरी की वारदातें पहले ही हमने का नाम नहीं ले रही थी. अब बदमाशों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि वे शहर के भीतरी इलाकों में भी दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं.

वहीं, भिवाड़ी शहर में इन दिनों अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि सरेआम हमले अब आम बात बनते जा रहे हैं. एक दिन में भिवाड़ी में तीन बड़े हमले के मामले सामने आने से अब आमजन दहशत के माहौल में है, पहला मामला यूआईटी फेज थर्ड थाना अंतर्गत एक व्यापारी के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर उसे घायल कर दिया. फूलबाग थाना अंतर्गत एक 17 वर्षीय नाबालिग की गर्दन पर मोबाइल स्नेचरों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया.

वहीं, तीसरी बड़ी घटना शनिवार की देर शाम सामने आई है, जहां हरचंदपुर गांव के चौक पर फल विक्रेता कुलदीप पर चाकू से हमला कर दिया गया. अपने फल के पैसे जब पीड़ित ने मांगे तो उसपर चाकू से हमला कर दिया. चाकू पीड़ित के पेट में लगा जिससे वो घायल हो गया. पीड़ित कुलदीप की माने तो उसने जब अपने फल के पैसे मांगे तो हमलावरों ने उसके साथ मारपीट कर दी, मारपीट के दौरान ही एक व्यक्ति ने उसके पेट में चाकू मार दिया. वहीं, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फेज थर्ड थाना पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में लगी हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news