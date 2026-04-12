जैसलमेर में दिनदहाड़े व्यापारी के घर में घुसे 3 बदमाश, पत्नी को चाकू दिखा बंधक बनाकर...

Jaisalmer News: राजस्थान सरहदी जिले जैसलमेर में रविवार दिनदहाड़े एक ऐसी घटना घटी जिसने शहर में भय का माहौल व्याप्त कर दिया. दरअसल शहर के भाटिया पाड़ा में तीन बदमाश दिनदहाड़े महिला के घर में घुसे और उसे बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया.

जानकारी के अनुसार, गांधी चौक में व्यवसाय करने वाले नवल भाटिया के घर पर चोरों ने दोपहर को दस्तक दी, जहां चोरी की वारदात को अंजाम देने को तीनों बदमाश जैसे ही घर में घुसे तो नवल भाटिया की पत्नी को चाकू दिखा बंधक बनाकर उसका मुंह टेप से बंद कर दिया और गले पर चाकू रखकर घर से बेशकीमती सामान लेकर फरार हो गए.

इस घटनाक्रम के बाद मोहल्ले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई. वहीं, पुलिस भी मौके पर पहुंची और बदमाशों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है.

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जैसलमेर में दिनदहाड़े बंधक बनाकर लूट की इस वारदात ने जिला पुलिस पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए है कि आखिर रात्रि में जहां चोरी की वारदातें पहले ही हमने का नाम नहीं ले रही थी. अब बदमाशों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि वे शहर के भीतरी इलाकों में भी दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं.

वहीं, भिवाड़ी शहर में इन दिनों अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि सरेआम हमले अब आम बात बनते जा रहे हैं. एक दिन में भिवाड़ी में तीन बड़े हमले के मामले सामने आने से अब आमजन दहशत के माहौल में है, पहला मामला यूआईटी फेज थर्ड थाना अंतर्गत एक व्यापारी के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर उसे घायल कर दिया. फूलबाग थाना अंतर्गत एक 17 वर्षीय नाबालिग की गर्दन पर मोबाइल स्नेचरों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया.

वहीं, तीसरी बड़ी घटना शनिवार की देर शाम सामने आई है, जहां हरचंदपुर गांव के चौक पर फल विक्रेता कुलदीप पर चाकू से हमला कर दिया गया. अपने फल के पैसे जब पीड़ित ने मांगे तो उसपर चाकू से हमला कर दिया. चाकू पीड़ित के पेट में लगा जिससे वो घायल हो गया. पीड़ित कुलदीप की माने तो उसने जब अपने फल के पैसे मांगे तो हमलावरों ने उसके साथ मारपीट कर दी, मारपीट के दौरान ही एक व्यक्ति ने उसके पेट में चाकू मार दिया. वहीं, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फेज थर्ड थाना पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में लगी हुई है.

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