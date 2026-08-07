/जैसलमेर में डीजल भरवाते ही 25 से ज्यादा गाड़ियां बंद! मिलावट का लगाया आरोप, चालक बोले- मुआवजा चाहिए

Jaisalmer News: जैसलमेर शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित इंडियन ऑयल के श्री गिरिधर ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप पर आज कथित रूप से मिलावटी डीजल बेचने का मामला सामने आने के बाद भारी हंगामा हो गया. वाहन मालिकों का आरोप है कि पंप से डीजल भरवाने के तुरंत बाद करीब 25 से अधिक गाड़ियों के इंजन ठप हो गए. गाड़ियों से तेज बदबू और सफेद धुआं निकलने लगा, जिसके बाद उन्हें विभिन्न अधिकृत सर्विस सेंटरों पर ले जाया गया.

सर्विस सेंटर ने पानी मिले डीजल को बताया वजह

टोयोटा फॉर्च्यूनर के मालिक देरावर सिंह ने बताया कि मैंने 3 हजार के पेट्रोल भरवाया था. इसके बाद वह कहीं पर चले गए. वहां से उनके घर की साढ़े तीन-चार किलोमीटर डिंस्टेंस है. उसके बीच में गाड़ी से अचानक बदबू आने लगी. मुझे लगा कि कोी प्रॉब्लम हो गई होगी. तो मैं उसे टोयोटा के सेंटर गाड़ी लेकर चला गया. उन्होंने हल्का चेकअप करके वापस कर दिया.

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देरावर सिंह ने आगे कहा कि जब मैंने अपने स्टाफ रामसिंह को कहा तो वो गाड़ी लेने गया. वापस आते समय उसमें से सफेद धुंआ आ रहा है. मैंने उसे दोबारा टोयोटा ऑफिस जाने को कहा. फिर दोबारा चेक करवाई तो उन्होंने डीजल में समस्या बताई. मेरी एक गाड़ी नहीं है.

उनकी गाड़ी भी डीजल भरवाने के कुछ ही समय बाद गाड़ियों की पिकअप खत्म हो गई और इंजन बंद होने लगे. वाहन सर्विस सेंटर ले जाने पर जांच में कथित तौर पर यह सामने आया कि डीजल में पानी की मिलावट के कारण इंजन में खराबी आई. महिंद्रा समेत अन्य सर्विस सेंटरों के वेंडर्स द्वारा भी लिखित रूप से यही कारण बताया गया. इसके बाद बड़ी संख्या में वाहन मालिक पेट्रोल पंप पहुंच गए.

पेट्रोल पंप प्रबंधन ने आरोपों से किया इनकार

पेट्रोल पंप प्रबंधन ने वाहन मालिकों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके स्टोरेज टैंक में मौजूद डीजल पूरी तरह शुद्ध है. प्रबंधन का कहना है कि वाहन मालिकों द्वारा दिखाए जा रहे सैंपलों की आधिकारिक जांच आवश्यक है. मामले की सूचना इंडियन ऑयल के फील्ड अधिकारी मोहित कुमार को दे दी गई है और कंपनी के तकनीकी अधिकारियों द्वारा सैंपल जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी.

जांच और मुआवजे की मांग पर पंप का संचालन कराया बंद

घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची. अपनी गाड़ियों में आई खराबी और आर्थिक नुकसान से नाराज वाहन मालिकों ने पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करते हुए उसका संचालन बंद करा दिया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक डीजल की निष्पक्ष जांच नहीं होती और नुकसान की भरपाई का आश्वासन नहीं मिलता, तब तक पेट्रोल पंप का संचालन शुरू नहीं होने दिया जाएगा.