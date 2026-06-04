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पोकरण में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: Jun 04, 2026, 06:25 PM|Updated: Jun 04, 2026, 06:25 PM
पोकरण में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पोकरण में जोरदार प्रदर्शन किया.

फतेह मंजिल से उपखंड अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय तक निकाली गई रैली में प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आमजन की परेशानियों को उजागर किया.

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बड़ी संख्या में पशुओं की मौत

कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने बताया कि जैसलमेर जिले में हाल ही में मृत गायों के मिलने और रामदेवरा रोड स्थित गौशाला क्षेत्र में बड़ी संख्या में पशुओं की मौत की घटनाएं चिंताजनक हैं.

उन्होंने कहा कि जिले में पशुधन की संख्या अधिक होने के बावजूद भाजपा सरकार और उसके स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं. फकीर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तुलना करते हुए कहा कि तब पशु शिविरों का संचालन किया जाता था, जबकि अब विधायक केवल लेटर पैड पर मांग पत्र लिखकर जनता को गुमराह कर रहे हैं.

विरोध प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा

फकीर ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी आम जनता की समस्याओं को लेकर सतत संघर्ष करेगी. उन्होंने पानी, बिजली, पशुओं के चारे और अन्य जनहित के मुद्दों पर कार्यकर्ताओं द्वारा उपखंड और जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की.

पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर ने कहा कि पोकरण विधानसभा क्षेत्र में भूमाफियाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि आम गरीब और दलित लोगों की जमीनों पर माफिया द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.

कांग्रेस नेताओं ने लगाए ये आरोप

प्रदर्शनकारियों ने महंगाई और भूमाफियाओं के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद की. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई से आमजन का जीवन कठिन हो गया है और सरकार इस पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल रही है.

रैली के अंत में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में राहत देने, पशुधन संरक्षण, पानी-बिजली की समस्याओं का समाधान और अन्य जनहित के मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की गई. कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर, वरिष्ठ नेता अंकुर चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर समेत कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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