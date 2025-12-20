जैसलमेर में 31 दिसंबर को होगी विशेष सुरक्षा व्यवस्था, नए साल 2026 पर पुलिस अलर्ट

Jaisalmer News: नए साल और क्रिसमस पर जैसलमेर में जिला पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर रहेगी, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को परेशानी ना हो और वो सुरक्षित महसूस करें क्योंकि यहां भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.
Pokhran, Jaisalmer News: नववर्ष और क्रिसमस के अवसर पर बढ़ने वाली पर्यटकों की आवाजाही को लेकर जैसलमेर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने पोकरण प्रवास के दौरान कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को लेकर व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.
एसपी शिवहरे ने बताया कि 31 दिसंबर और नववर्ष के दिन पूरे जिले में पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा. सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों, होटल क्षेत्रों, बाजारों, राष्ट्रीय राजमार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, दुर्घटना या अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके.
यातायात व्यवस्था पर रहेगा विशेष फोकस
एसपी ने कहा कि नववर्ष के दौरान सड़क हादसों की संभावनाओं को देखते हुए यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार की गई है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त बढ़ाई जाएगी और यातायात नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी. पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले में आने वाले पर्यटक सुरक्षित, निर्बाध और सुखद यात्रा का अनुभव कर सकें.
पर्यटकों के लिए पुलिस की खास अपील
एसपी अभिषेक शिवहरे ने पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, नशे की हालत में वाहन चलाने से बचें, साइबर फ्रॉड और ठगी से सतर्क रहें.
24 घंटे मुस्तैद रहेगी पुलिस
एसपी ने भरोसा दिलाया कि नववर्ष के दौरान पुलिस की गश्त, निगरानी और त्वरित कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. कंट्रोल रूम और सभी स्थानीय थानों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.
बता दें कि नए साल और क्रिसमस पर पूरे राजसस्थान में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिसमें खासकर जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और माउंट आबू जैसे शहर शामिल हैं.
दिसंबर का महीना पर्यटन के लिए चरम पर होता है, जिसमें होटलों में अच्छी ऑक्यूपेंसी और सफारी व दर्शनीय स्थलों पर रौनक देखने को मिलती हैं क्योंकि लोग ठंड के सुहावने मौसम का आनंद लेने और सांस्कृतिक अनुभवों के लिए प्रदेश आते हैं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है.
वहीं, साल के आखिर में निजी व सरकारी कार्मिकों के अवकाश होने और स्कूलों में शीतकालीन अवकाश होने के चलते देशी पर्यटकों का मूवमेंट राजस्थान में ओर ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि राजस्थान में किले-महल, हवेलिया, झरोखें, झीले, रेगिस्तान और जंगल सफारी सब देखने को मिलता है.
