जैसलमेर पुलिस को मिली हाई-टेक फोरेंसिक वैन, मौके पर होगी 14 जांचें

Jaisalmer news: जैसलमेर पुलिस की अपराध जांच प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ी है. पुलिस विभाग को अत्याधुनिक तकनीक से लैस मोबाइल फोरेंसिक यूनिट वैन प्राप्त हुई है. यह वैन मौके पर ही वैज्ञानिक जांच कर साक्ष्य जुटाने में सक्षम होगी, जिससे अपराधियों तक तुरंत पहुंचा जा सकेगा और न्याय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है.

अब रिपोर्ट में नहीं होगी देरी

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि इस फोरेंसिक वैन से जिले में अपराध जांच की गति काफी तेज हो जाएगी. पहले घटनास्थल से सबूत लैब भेजे जाते थे, जिससे रिपोर्ट आने में कई दिन लग जाते थे और जांच में देरी होती थी. अपराधी भी इसका फायदा उठा लेते थे. अब घटनास्थल पर ही एफएसएल अधिकारी वैज्ञानिक परीक्षण कर तुरंत रिपोर्ट प्राप्त कर सकेगा, जिससे अपराधियों को तुरंत दबोचना आसान हो जाएगा.

वैन में लगे 14 हाई-टेक फोरेंसिक किट

यह हाई-टेक वैन 14 प्रकार के विशेषज्ञ उपकरण और किट से लैस है, जो गंभीर अपराधों की जांच में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी.

प्रमुख फोरेंसिक किट उद्देश्य लैंगिक अपराध जांच किट त्वरित और संवेदनशील जांच डीएनए और रक्त परीक्षण किट जैविक साक्ष्यों का तुरंत विश्लेषण आगजनी एवं विस्फोटक जांच किट आग लगने या विस्फोट के कारणों की जांच नशीले पदार्थों की जांच किट मौके पर ही मादक पदार्थों की पहचान साइबर फोरेंसिक उपकरण डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित करना

वैन में हाई-रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग कैमरे भी लगे हैं, जो घटनास्थल की वीडियो डॉक्यूमेंटेशन को साक्ष्य के रूप में उपयोग करेंगे. इस यूनिट का संचालन वैज्ञानिक सहायक के निर्देशन में किया जाएगा, जिससे जैसलमेर पुलिस को तकनीकी बढ़त मिली है.

