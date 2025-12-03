Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जैसलमेर के गोल्डन स्पा में चल रहा था गंदा खेल! पुलिस ने किया भंडाफोड़, मचा हड़कंप

राजस्थान में जैसलमेर शहर के मध्य स्थित गोल्डन स्पा सेंटर पर मंलगवार दोपहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पा मैनेजर राजेश सैनी और एक महिला को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया. कोतवाली थाना प्रभारी सुरजाराम और सीओ सिटी रूप सिंह इंदा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्पा में अचानक दबिश दी. मौके से 3 लाख 14 हजार रुपए नकद बरामद किए गए हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Dec 03, 2025, 10:00 AM IST | Updated: Dec 03, 2025, 10:00 AM IST

Trending Photos

दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!
8 Photos
RAJASTHAN PLACE TO VISIT

दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!

उदयपुर से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर घूमने के लिए मिली नई जगह... भूल जाएंगे लेक और पैलेस
6 Photos
lake city udaipur

उदयपुर से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर घूमने के लिए मिली नई जगह... भूल जाएंगे लेक और पैलेस

दर्द को हराकर राजस्थान की किसान बेटी ने ऐसे भरी सपनों की उड़ान, पढ़ें ललिता नेहरा की कहानी, करेंगे सलाम
9 Photos
Jaipur news

दर्द को हराकर राजस्थान की किसान बेटी ने ऐसे भरी सपनों की उड़ान, पढ़ें ललिता नेहरा की कहानी, करेंगे सलाम

Do You Know: राजस्थान के कितने शहरों से होकर गुजर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे, क्या जानते हैं आप?
6 Photos
Do You Know

Do You Know: राजस्थान के कितने शहरों से होकर गुजर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे, क्या जानते हैं आप?

जैसलमेर के गोल्डन स्पा में चल रहा था गंदा खेल! पुलिस ने किया भंडाफोड़, मचा हड़कंप

Jaisalmer News: शहर के मध्य स्थित गोल्डन स्पा सेंटर पर मंलगवार दोपहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पा मैनेजर राजेश सैनी और एक महिला को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया. कोतवाली थाना प्रभारी सुरजाराम और सीओ सिटी रूप सिंह इंदा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्पा में अचानक दबिश दी. मौके से 3 लाख 14 हजार रुपए नकद बरामद किए गए हैं.

पुलिस को बीते दिनों से स्पा में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी. मुखबिर से पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोपहर बाद कार्रवाई की, जो करीब 5 घंटे चली. तलाशी के दौरान स्पा सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

देह व्यापार की गतिविधियों की पुष्टि, मैनेजर और महिला गिरफ्तार
सीओ सिटी रूप सिंह इंदा ने बताया कि स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियों की सूचना लगातार मिल रही थी. सूचना सत्यापित होने पर यह कार्रवाई की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने कहा कि शहर में किसी भी प्रकार की अनैतिक व अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी.


पुलिस के अनुसार, स्पा में देह व्यापार चलने की पुष्टि हुई है. तीन युवतियां भी मिलीं, लेकिन प्रारंभिक जांच में निर्दोष पाई गईं.


दबिश के समय स्पा में तीन अन्य युवतियां भी मौजूद थीं. प्रारंभिक पूछताछ में वे किसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं पाई गईं. मामले में स्पा संचालक प्रमोद निवासी अजमेर को भी पुलिस ने नामजद किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news