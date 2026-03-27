जैसलमेर पुलिस ने नशे के सौदागरो के खिलाफ की बड़ी कार्यवाई, मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार

Jaisalmer News: जैसलमेर पुलिस ने नशे के सौदागरो के खिलाफ की बड़ी कार्यवाई, मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार.
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Jaisalmer Crime: जैसलमेर में नशे के सौदागरो के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. जिला विशेष टीम और सांगड़ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. जब्त मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है. जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला विशेष टीम प्रभारी भीमराव सिंह के नेतृत्व में तकनीकी इनपुट और आसूचना के आधार पर सांगड़ थाना पुलिस के साथ समन्वय कर 25 मार्च को कोडा क्षेत्र में दबिश देकर मादक प्रदार्थों लाखों रूपए बरामद कर तस्कर सदराम विश्नोई कों गिरफ्तार किया है.
एसपी अभिषेक शिवहरे ने प्रेसवर्ता आहूत कर मामले का खुलासा करते बताया कि जिले में नशे के सौदागरो के फैले मक्कडजाल पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सांगड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुमूलाई गांव स्थित एक खेत में कार्रवाई कों अंजाम दिया गया. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 310 ग्राम स्मैक, 140 ग्राम एमडीएमए, 3 किलो 260 ग्राम डोडा पोस्त और 2 लाख 70 हजार 800 रुपये नकद बरामद कर तस्कर सदराम विश्नोई उम्र 50, निवासी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया गया है.
जो विगत 3 वर्षों से बतौर कृषक खेत में कार्यरत था, और वही से जैसलमेर के अलग-अलग हिस्सों में मादक प्रदार्थ बेचने का काम करता था. एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपी से बरामद मादक प्रदार्थो की अनुमानित कीमत 50 लाख रूपए के करीब है, और पूछताछ में दौरान इन नशीले प्रदार्थो का कनेशन बाड़मेर जिले से होना बताया है. आरोपी सादराम विश्नोई के दोनों पुत्र एनडीपीएस एक्ट में पकड़े जा चुके है. एक पुत्र धोरीमन्ना में मादक पदार्थ फैक्ट्री से जुड़ा पाया गया था, जबकि दूसरा पुत्र जैसलमेर में मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया था
उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर सप्लाई नेटवर्क और अन्य तस्करों के बारे में जानकारी जुटा रही है. और मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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