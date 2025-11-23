जैसलमेर में 'दो बूंद जिंदगी की' का शुभारंभ, पोलियो के खतरे पर अधिकारियों ने दी चेतावनी

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले में उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत रविवार को श्री जवाहिर चिकित्सालय में स्थापित मुख्य पोलियो बूथ पर टीकाकरण का शुभारंभ किया गया. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी और अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम ने शिशुओं को पोलियो रोधी खुराक पिलाकर की.

शुभारंभ के अवसर पर विधायक भाटी ने सभी माता-पिता और अभिभावकों से भावुक अपील की. उन्होंने कहा कि वे अपने 5 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को यह खुराक अवश्य पिलाएं, ताकि भविष्य में पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

घर-घर जाएगी स्वास्थ्य टीम

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. रवींद्र सांखला, और जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निखिल शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पोलियो वायरस से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका समय पर वैक्सीन पिलाना ही है. उन्होंने अभिभावकों से जागरूकता दिखाने का आग्रह किया, क्योंकि एक भी बच्चे का छूटना पूरे क्षेत्र के लिए जोखिम बढ़ा सकता है.

चिकित्सा टीम ने बताया कि जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा सार्वजनिक स्थलों पर पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर-घर जाकर भी पांच वर्ष तक के बच्चों को चिह्नित कर दवा पिलाने का कार्य करेंगी, जिससे जिले में कोई भी बच्चा इस महत्वपूर्ण अभियान से वंचित न रहे.

खतरा अभी टला नहीं

शुभारंभ कार्यक्रम में रोटरी क्लब स्वर्ण नगरी जैसलमेर के अध्यक्ष पंकज खत्री भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि रोटरी इंटरनेशनल वर्षों से पोलियो उन्मूलन में सक्रिय है. अधिकारियों ने अभिभावकों को यह भी बताया कि यद्यपि भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में यह वायरस अब भी पाया जाता है. इसलिए, पोलियो वायरस का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. इस खतरे को दूर रखने के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय टीकाकरण अभियानों में खुराक दिलाना अभिभावकों की नैतिक जिम्मेदारी है.

जिला प्रशासन ने अभियान की सफलता के लिए पर्याप्त खुराक और प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की है, ताकि सामूहिक प्रयासों से जैसलमेर को हमेशा के लिए पोलियो मुक्त बनाए रखने का लक्ष्य पूरा हो सके.

